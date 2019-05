La VI edició dels premis contes per la igualtat té un objectiu molt clar. Remei Pau ho desvetla en “Prop de tu”.

Connect on Linked in

Al programa “Prop de tu” es tracten diferents temes de la societat i no podia faltar el de la igualtat, és per això que la Presidenta del grup de debat per la igualtat Remei Pau ha acudit per explicar en què ha consistit la VI edició dels premis contes per la igualtat.

I és què sembla que s’ha avançat però encara així queda molt per recórrer.

En algunes empreses encara no tenen la igualtat de condicions homes i dones.

Un altre tema és l’embaràs que moltes empreses no ho consideren.

Els contes per la igualtat volen acabar en totes ixes discriminacions i ara ja van a per la VII edició.