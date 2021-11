La VI Passarel·la de Moda ACEAL d’Alginet aconsegueix més de 800 euros per a l’associació Potes i Pèls

Connect on Linked in

Moda, estil, música i molta solidaritat és el que es va poder gaudir, el dissabte 20 de novembre, al Teatre Modern d’Alginet. (Imatge Alfonso Saldaña)

Aquest any, la VI Passarel·la de moda “Somni d’una nit” organitzada per l’Associació Comercial i empresarial d’Alginet, no es va poder portar-se a terme a la plaça de la Constitució com era tradicional.

A les 8 de la vesprada, al Teatre Modern,el presentador Josep Lozano, era l’encarregat d’arrancar aquesta sisena edició de la moda a Alginet.

Abans de començar la desfilada, la regidora de comerç, Elia Ferrer, va agrair la iniciativa i animà a tots i a totes a comprar a Alginet i fer el poble gran.

Amb el teatre Modern ple de gom a gom, els assistents van poder veure desfilar a la roba d’esport i casual de Base Esports Martín, la roba per a la llar de Tellar, els pentinats de Perruqueria Miralls i la coreografia de les alumnes del Gimnàs Cronos.

En finalitzar la primera part, la presidenta d’ACEAL, Marta Gil va agrair al públic la seua assistència i va fer entrega a la presidenta de l’associació Potes i Pèls, de l’import recaptat en la venda de les entrades que es van destinar, íntegrament, a aquesta associació.

Per la seua part, la presidenta de Potes i Pèls, Julia Barberà, va agrair a Aceal i als veïns i veïnes d’Alginet la seua col·laboració.

Tot seguit va continuar la passarel·la amb la moda en roba interior i talles grans de Drathais amb els maquillatges de Hidroestetic, la moda de Navalo i tancava l’acte les models de La Dama Rosa.