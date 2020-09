La vicealcaldessa de Mislata, nomenada Directora General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat

Tinent d’alcalde des de l’any 2011, vicealcaldessa des de 2019; Martínez Mora continuarà compatibilitzant la vicealcaldía, el càrrec de portaveu del govern municipal i les responsabilitats econòmiques de l’Ajuntament amb la nova responsabilitat a nivell autonòmic que assumeix com “un gran repte del mateix rang que la gestió municipal de Mislata, que sempre serà el més important per a mi”

La vicealcaldessa de Mislata és des de hui, després del Ple del Consell, la nova Directora General de Ports, Aeroports i Costas de la Comunitat Valenciana, rellevant a Emilio Obiol. Així, des de hui la portaveu del govern municipal socialista ocupa un nou espai institucional que suma als que ja ostentava a l’Ajuntament de Mislata i en la Mancomunitat de L’Horta Sud.

Per a María Luisa Martínez, que compatibilitzarà aquest nou càrrec amb les seues responsabilitats municipals, “és un gran repte, que assumiré amb il·lusió i per al qual em serà de molta ajuda l’experiència acumulada en la gestió d’aquests anys al nostre Ajuntament, una mica del que no em desprendré, ja que continuaré ostentant la vicealcaldía, i les delegacions d’Hisenda i Seguretat Ciutadana, entre altres”. Segons ha explicat la vicealcaldessa, “és una alegria com tantes altres que he viscut en la gestió pública, i assumisc la confiança depositada amb moltes ganes d’afrontar-la i donar respostes i solucions a la ciutadania”.

En paraules de l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “el govern valencià suma amb María Luisa a una gran dona, que sempre ha treballat i lluitat per a millorar la vida de la gent del nostre poble; per a mi és un orgull que ara es valore la seua capacitat de treball per a aconseguir reptes ambiciosos en la gestió pública a nivell autonòmic”. Al que ha afegit que “Mislata sempre serà el primer”.

María Luisa Martínez és llicenciada en Administració d’Empreses, diplomada en ciències empresarials i va cursar un màster en Tributació i un curs d’Expert Tributari del Col·legi d’Economistes de València entre altres processos formatius que li han ajudat a abordar molts dels obstacles de la gestió municipal al llarg de l’última dècada.