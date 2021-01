La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, s’ha reunit esta setmana amb representants de l’Associació Veïnal de Sant Isidre

La vicealcaldessa de València i responsable de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, s’ha reunit esta setmana amb representants de l’Associació Veïnal de Sant Isidre. Després de la trobada, en què ha participat el president de l’esmentada entitat, José Luis Ceballos, la vicealcaldessa ha explicat que des de l’Ajuntament “continuem treballant junt amb les seues veïnes i veïns per a avançar en la revisió del planejament de l’entorn del carrer de Pau”. “L’objectiu de la modificació de planejament és preservar les cases existents i la via pecuària, dues reclamacions històriques dels seus veïns, que s’inclouen el projecte de regeneració del nucli històric de Sant Isidre”. “Generarem en este entorn urbà un nou espai, una nova plaça, un nou espai compartit per al barri, a més de la rehabilitació d’una alqueria que serà un centre sociocultural, una nova dotació pública per a San Isidro” ha apuntat Gómez, que ha continuat ressaltant la necessitat de “mantindre estes cases i els elements de valor patrimonial”, que l’actual ordenació deixa fora. Per això, “continuem treballant i escoltant els seus veïns i veïnes per a poder oferir una solució al més prompte possible i concloure els tràmits” ha conclòs Sandra Gómez.

