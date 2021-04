Connect on Linked in

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, s’ha reunit este dimecres amb la gerent del Mercat Central, Cristina Oliete, i representants dels comerciants del Mercat Central per informar-los sobre el desenvolupament de les obres de reurbanització a l’entorn de la plaça de la Ciutat de Bruges, Mercat i Llotja, que començaran demà. Gómez ha explicat que la Regidoria d’Urbanisme mantindrà contacte permanent amb els comerciants de la zona per facilitar-los tota la informació que requerisquen sobre unes obres que ha qualificat de “fonamentals per revitalitzar el centre de la ciutat”. La vicealcaldessa ha precisat que les obres no afecten el funcionament dels comerços de la zona, ja que es garantirà l’accés als establiments i al mercat, i ha convidat la ciutadania a continuar comprant al Mercat Central i a tots els comerços que es troben en esta zona, “una de les més emblemàtiques de València”.

“Vull fer una crida a la societat valenciana perquè continue comprant, que en una situació difícil de crisi entre totes i tots corresponguem l’esforç realitzat comprant als xicotets comerços i als mercats, que representen milers de famílies valencianes”. Així mateix, Sandra Gómez ha recordat que des de l’Ajuntament es treballa en ajudes per als comerços afectats per les obres, que duraran un any, ja que “encara que a llarg termini seran molt beneficioses, durant el transcurs generen molèsties”. Finalment ha recordat que, com ja es va anunciar, Hisenda bonificarà el 95 % de l’Impost sobre Activitats Económiques (IAE), el màxim que permet la Llei, als comerços afectats per les obres del centre històric.