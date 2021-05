La vicepresidenta de la Diputació visita l’adequació ambiental del riu Sellent a Càrcer

Print This Post

Càrcer rep ajudes del Pla Reacciona 2020 per a la instal•lació d’autoconsum energètic i de certificacions energètiques en espais municipals

La vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’àrea de Medi Ambient, Maria Josep Amigó, ha visitat el municipi de Càrcer per conèixer les actuacions mediambientals realitzades en el tram urbà del riu Sellent al seu pas per Càrcer.

L’alcalde del municipi, Josep Botella, i el regidor de Benestar Social, Javier Pla, li han mostrat les actuacions que s’han basat en una adequació forestal amb la plantació d’espècies autòctones com el baladre i limòmium per posar en valor el riu com un espai natural local.

A més la zona va rebre una ajuda de recuperació d’espais degradats per part de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació, que ha ajudat la millora de l’espai amb la creació d’una zona recreativa.

La corporació municipal aposta per la lluita contra el canvi climàtic i està duent a terme diferents actuacions dins del seu programa mediambiental.

Pel que fa als projectes subvencionats en el Reacciona 2020, Càrcer ha rebut una ajuda de 16.732 euros per a la instal·lació d’autoconsum energètic i una altra per a la certificació energètica d’edificis municipals.

Maria Josep Amigó ha anunciat la pròxima convocatòria del Pla Reacciona 2021.