La vicepresidenta del Consell fa balanç del que ha significat l’any 2021 que ara acaba

Connect on Linked in

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha afirmat hui sentir-se orgullosa del poble valencià per la resposta a la vacuna, satisfeta pel treball realitzat des de l’inici de la pandèmia i esperançada, perquè no sols tenim una vacuna que acabe amb la pandèmia sinó també perquè en la Comunitat Valenciana hem apostat per una vacuna social que ens faça sentir orgullosos i orgulloses d’un poble que camina unit i no deixa a ningú arrere.

Oltra a manifestat que enfront dels missatges dels qui han tractat de portar-nos pel camí de l’egoisme i el soroll -ha assenyalat- els valencians i valencianes hem respost amb responsabilitat; triant el camí de la comunitat, hem passat de pensar en el jo a cuidar del nosaltres”.

Per a la vicepresidenta el resum de l’any es pot explicar amb tres conceptes: en primer lloc l’orgull dels valencians i valencianes segon la serietat i la responsabilitat del Consell i per últim la vacuna social, que és el concepte de com volem eixir d’aquesta crisi.