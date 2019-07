La vicepresidenta Maria Josep Amigó considera “imprescindible que polítics i sociòlegs ens escoltem millor”

Connect on Linked in

La vicepresidenta de la Diputació ha participat a la cloenda del XIII Congrés Espanyol de Sociologia que ha acollit la Universitat de València entre el 3 i el 6 de juliol



L’acte de clausura del XIII Congrés Espanyol de Sociologia, que enguany ha tingut per amfitriona a la Universitat de València, i a la Institució Alfons El Magnànim, que depén de l’àrea de Cultura de la Diputació, com un dels seus patrocinadors, ha comptat amb la intervenció de la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, junt amb el membre del comitè organitzador del congrés, Miguel Ángel García Calavia, i del president de la Federació Espanyola de Sociologia, Manuel Fernández Esquinas.



La vicepresidenta ha destacat durant el seu torn de paraula que “els representants dels ciutadans, els que promovem un determinat canvi social, necessitem les investigacions socials per a conèixer exactament sobre quin terreny operem”. En aquest sentit, Maria Josep Amigó ha subratllat que “els sociòlegs i els polítics som necessaris, i és imprescindible que ens escoltem millor”.



Amigó ha assenyalat també que “necessitem sociòlegs en les administracions públiques, i de fet, a la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació, tenim un director que és sociòleg, i també a l’Institut de Ciències Socials, el professor Antonio Ariño, i al capdavant de la revista Debats, el també professor Joaquim Rius-Ulldemolins”.



En aquest sentit, la vicepresidenta de la corporació provincial ha valorat que “en el Magnànim, que des de 1995 fins el 2005 havia abandonat les ciències socials, ara, com era lògic, les ha reprès i ha editat un catàleg d’obres monogràfiques sobre desigualtat social, educació, salut o energia nuclear, a més d’haver iniciat també una sèrie de traduccions de textos rellevants a l’àmbit de la sociologia”.

L’acte de clausura del XIII Congrés Espanyol de Sociologia s’ha celebrat a la Sala Nexus de la Universitat Politècnica de València. La cloenda ha sigut el colofó d’un congrés que entre el 3 i el 6 de juliol ha acollit diversos simposis, sessions especials i debats al voltant de temes com el benestar social, la igualtat i la desigualtat, els processos d’integració i divergència de les societats del sud d’Europa, el futur del treball i l’educació, la qüestió del gènere, els problemes de la globalització, o la qualitat de la democràcia i el govern.