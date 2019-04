La VII subhasta solidària de la tomaca de El Perelló se celebrarà enguany en la Mostra PROAVA

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es tracta de la subhasta del primer lot de “les millors tomaques del món”.

Un any més, la Cooperativa Valenciana Unió Protectora de El Perelló organitza la subhasta del que es qualifica del primer lot de les millors tomaques del món. En aquesta setena edició, la Cooperativa ha volgut fer un pas més en la seua línia d’innovació, traslladant el lloc on es realitzarà la tradicional subhasta al recinte on es celebrarà el major esdeveniment agroalimentari de la Comunitat Valenciana: La Mostra PROAVA.

La subhasta, única a Espanya en productes agrícoles, es realitzarà el pròxim 26 d’abril, a les 11.30 hores, en el SHOWCOOKING de la Mostra situada en el llit del Túria, entre el Pont de les Flors i el Pont de l’Exposició.

Dins d’aquest marc que ofereix SHOWCOOKING de la Mostra, la Cooperativa del Perelló anuncia el començament de la temporada de “La Tomaca del Perelló“ i, a més, posa en valor tots els seus productes d’excel·lent qualitat, que es continuen cultivant de manera artesanal i sostenible dins del Parc Natural de L’Albufera.



A més de la salinitat que aporta l’enclavament en el qual se situen les seues terres, i que fa únics els cultius de la Cooperativa del Perelló, el saber, l’experiència i l’afecte que posen els professionals de l’agricultura aconsegueixen un producte amb una carnositat i sabor inigualable pel qual es qualifica com “La Millor Tomaca del Món“.

Amb aquest esdeveniment, la Cooperativa llança una nova campanya i aconsegueix enllaçar la posada en valor de la qualitat del producte tradicional valencià i el reconeixement a la labor dels agricultors, amb un acte solidari i de col·laboració amb Càritas Parroquial del Perelló.

Són molts els professionals d’hostaleria, comerç i cadenes d’alimentació interessats a presumir d’haver guanyat la licitació del primer lot dels primers 50 kg de la Tomaca del Perelló. En l’edició anterior, l’empresa que els va aconseguir va licitar fins a 1.250 euros; xifra que s’espera superar enguany, ja que l’objectiu més important de la subhasta és solidari juntament amb l’anunci de l’inici de temporada dels productes de la Cooperativa del Perelló, entre els que destaca la seua Tomaca Valenciana coneguda com “el caviar roig de l’horta mediterrània”.