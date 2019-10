La VII Trobada Nacional de Joves Confrares arriba a Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Més de mig miler de joves participaran del VII JOHC que se celebrarà aquest cap de setmana a Alzira

Més de 500 joves vinguts de tota Espanya i més d’un centenar de voluntaris alzirenys es donaran cita a la nostra ciutat en la VII Trobada Nacional de Joves de Germanors i Confraries (JOHC). Els joves confrares de la Junta de Germandats i Confraries (JHHCC) han presentat en roda de premsa VII JOHC que tindrà lloc a Alzira els dies 24, 25, 26 i 27 d’octubre.



Junt al regidor de Festes, Xavi Pérez ha estat la Vicepresidenta de JOHC España, Clara E. Aledón i el Director del JOHC Alzira, Alejandro Puigvert qui ha explicat la programació completa d’aquest esdeveniment.



“Es tracta d’una oportunitat única per a mostrar als nombrosos visitants el millor de la setmana santa alzirenya. L’Ajuntament posa a disposició de la JOCH les nostres infraestructures i el personal per a poder gaudir d’una trobada inoblidable” ha comentat el regidor de festes, Xavi Pérez



Entre les activitats previstes estan una processó en la qual eixiran als carrers els passos processionals de 15 de les Germandats i Confraries d’Alzira. Dos ponències en el Gran Teatre; una paella gegant; una fira confrare on els participants podran mostrar les seues diferents Setmanes Santes en els seus estands. També hi haurà una peregrinació i ofrena en el Santuari als patrons de la ciutat; la representació del musical “Jesucrist Superstar”; la visita a diferents dossels o una Exaltació del Tambor i el Bombo, així com diferents actes litúrgics.



Joves vinguts de tota Espanya es donaran cita a Alzira, que serà capital nacional del món confrare l’últim cap de setmana d’octubre. El JOHC finalitzarà amb la proclamació de la nova seu que albergarà la seua huitena edició, i on Alzira ostentarà la seua presidència fins a 2020.