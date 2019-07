La vuitena edició de la Maerà d’Antella captiva l’atenció dels assistents

Print This Post

L’esdeveniment recrea el que va ser el transport fluvial de fusta pel Riu Xúquer.



Com marca la tradició, cada any els maeros d’Antella recreen el que va ser el transport fluvial de fusta pel Riu Xúquer. Una tradició que des de l’Associació reivindiquen com a Patrimoni Immaterial de la Unesco.



Més de 15 maeros i maeres han baixat els troncs fins a l’assut envoltats de plena natura en la vuitena edició de la Maerà.



Des de l’Ajuntament animen gaudir de la Maerà en pròximes edicions.



Després del descens pel riu, els maeros i maeres deixen caure els troncs per l’Assut on centenars d’espectadors han pogut contemplar, una vegada més, la continuïtat de tradicions tan valencianes com ho és la Maerà d’Antella.