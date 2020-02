La xarrada «Com parlem de sexe a casa? Sexualitat i educació afectiva-sexual” obri la programació de l’Escola de famílies de Picassent

Connect on Linked in

L’Escola de famílies naix a Picassent com un nou espai per aprendre, dialogar i compartir a través de diverses xarrades i tallers



L’Escola de famílies, un nou projecte desenvolupat per l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Educació i amb la col·laboració de la Regidoria d’Infància, i les AMPES dels centres escolars de la localitat, ha encetat la seua programació amb la xarrada «Com parlem de sexe a casa? Sexualitat i educació afectiva-sexual». Així, i durant els pròxims mesos, fins a juny, tindrà lloc tota una sèrie de xarrades a la Casa de Cultura.

La xarrada d’ahir, va ser impartida per Rosa Sanchis Caudet, professora en l’IES Isabel de Villena de València i formadora de professorat en el CEFIRE. El tema va acaparar l’atenció de totes les persones presents. L’experta va recomanar ajudar-se de recursos de lectura i també va voler posar l’accent en la utilització del vocabulari adient i la diversitat sexual per referir-se al tractament de la sexualitat a casa.

Per la seua part, l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, qui també va estar present en la xarrada per donar la benvinguda a totes les persones presents, va manifestar que, «Iniciatives com l’Escola de famílies són sempre benvingudes, ja que la nostra intenció és que les famílies sentiu que moltes de les inquietuds que viviu son compartides, que compteu amb suport i una orientació per fer que siga menys complicat eixe gran repte que és educar».

L’Escola de famílies continuarà la seua programació amb el següent calendari:

-25 de març: «Com hem de comportar-nos? Límits i normes a casa».

-22 d’abril: «Com actuar davant una emergència? Primers auxilis».

-27 maig: «Com expressem el que sentim? La gestió de les emocions».

-18 juny: «Tabac, alcohol i drogues. Adicions en l’adolescència».



Cal recordar que l’entrada és lliure i que poden participar totes les persones que vulguen. Cadascuna de les xarrades previstes comptaran amb servei de ludoteca gratuït per facilitar l’assistència dels pares i les mares a les mateixes. La inscripció dels xiquets i les xiquetes, en edat de 3 fins els 12 anys, pot fer-se a través del corrreu electrònic educacio@picassent.es indicat també l’edat del menut/da abans de les 14 hores del dia anterior a la xarrada.