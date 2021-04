La Xarxa de Biblioteques Municipals convoca el I Concurs de Microrelats

Print This Post

El contingut haurà de fer referència a algun aspecte relacionat amb les biblioteques

L’objectiu d’esta iniciativa, que s’emmarca dins del programa d’activitats del Dia del Llibre que se celebra el 23 d’abril, és impulsar el foment de la lectura i la creativitat literària.

La Xarxa de Biblioteques Municipals de València celebra el Dia Internacional del Llibre amb la convocatòria del I Concurs de Microrelats en el qual podrà participar qualsevol persona major de 15 anys. El termini de presentació finalitza el 23 d’abril de 2021 a les 00:00 hores.

Les obres que es presenten podran estar escrites en valencià o castellà, han de tindre un títol de no més de 10 paraules i un màxim de 200 paraules en el cos del relat. Pel que fa a la temàtica, haurà de fer referència a algun aspecte relacionat amb les biblioteques.

La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha animat a participar en este concurs que pretén “servir d’estímul a la inquietud creadora”, assenyalant, a més, que forma part del “conjunt d’activitats que des de les biblioteques municipals estem duent a terme amb l’objecte de buscar un acostament del públic als llibres i contribuir al foment de la lectura i la creativitat literària”.

En els criteris de valoració es tindrà en compte l’adequació al tema, la creativitat, la correcció ortogràfica i gramatical del text, l’originalitat i la qualitat de l’obra. Les obres hauran de ser originals i inèdites, i no podran haver estat premiades anteriorment en cap altre concurs. El treball es presentarà via electrònic a l’adreça bibliotecasmunicipales@valencia.es Únicament es podrà presentar un microrelat per persona.

Entre tots els microrelats rebuts, s’atorgarà un únic premi que consistirà en un lot de llibres, quatre entrades per assistir a una obra al Teatre El Musical o La Mutant i material de papereria. Per a més informació, consulteu les xarxes socials de les biblioteques municipals de València.