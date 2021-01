La Xarxa de Biblioteques Municipals de València col·labora amb el programa «Biblioteques que Alimenten»

Connect on Linked in

L’objectiu és oferir espais d’informació i reflexió al voltant de l’alimentació sana i sostenible.

La Xarxa de Biblioteques Municipals col·labora amb el programa «Biblioteques que Alimenten», una iniciativa que té per objectiu que les biblioteques públiques es convertisquen en «llocs de producció de coneixement i participació ciutadana al voltant de l’alimentació sana i sostenible, convertint-les en autèntics actius en salut». La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha explicat esta iniciativa, un projecte d’Educació per al Desenvolupament promogut per Justícia Alimentària i finançat per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica i per l’Ajuntament de València.



Durant els pròxims mesos, les Biblioteques Municipals de València inclouran en les seues programacions xarrades sobre els impactes socials i ambientals de l’alimentació industrial, i sobre les propostes de l’agroecologia per a donar resposta a la malnutrició i a la crisi ecològica. Les pròximes xarrades es duran a terme els següents dies: 8 de febrer a la biblioteca municipal Matilde Ramos (El Castellar- l´Oliveral), 10 de març a la biblioteca Joaquin Martí i Gadea (Quatre Carreres), i 22 d’abril a la biblioteca Clara Santiró i Font (Sant Marcel·lí). També s’impartiran tallers, com el titulat «Planifica un menú saludable i sostenible», que s’impartirà els dies 9 de febrer, 8 de març, 21 d’abril i 6 de maig, a les biblioteques municipals Casa de la Reina, Matilde Ramos, Joaquin Martí i Gadea i Clara Santiró, respectivament.



El projecte inclou també la celebració de les activitats en línia, mentre la situació sanitària no permeta les trobades presencials. En la iniciativa participen també les biblioteques públiques de Gandia, Godella i Potries. Tal com ha explicat la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, «les biblioteques municipals també juguen un paper important en la societat per a avançar en la millora dels hàbits saludables, per això, ens sumem a col·laborar amb esta mena de projectes que contribuïsquen a la construcció del pensament crític en relació a l’actual sistema alimentari».



A més d’esta programació, la biblioteca Matilde Ramos acollirà de manera paral·lela l’exposició itinerant titulada «Recuperem la bona alimentació»; i així mateix totes les biblioteques promouran un concurs de microrelats sobre la temàtica alimentària, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Godella.



El projecte «Biblioteques que Alimenten» va començar el desembre passat amb un curs destinat al personal dels centres participants, dirigit a augmentar els seus coneixements sobre el sistema alimentari i facilitar-los recursos bibliogràfics i educatius relacionats amb l’agroecologia, la sobirania alimentària, el canvi climàtic i l’ecofeminismo, entre altres assumptes relacionats amb el dret a l’alimentació.El curs, impartit per personal de Justícia Alimentària, va comptar amb la participació de Marcos García, director de MediaLab Prado, referent en innovació en l’àmbit bibliotecari i expert en la creació de laboratoris ciutadans per a la posada en marxa de projectes culturals oberts.



Al febrer se celebrarà una nova edició del curs, en este cas per a persones col·legiades del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) i personal de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana (XLPV).



La regidora Ibáñez s’ha fet eco de les dades de Justícia Alimentària sobre les malalties associades a una mala nutrició que, ha afirmat, «no afecten a tothom per igual, sinó que s’acarnissen amb les persones amb menys recursos culturals i econòmics». «Per a fer bones eleccions alimentàries és necessari tindre accés a la informació; i en este sentit, les biblioteques públiques garanteixen l’accés lliure i gratuït a la informació de tots els col·lectius, per la qual cosa són espais clau per a accedir als col·lectius més vulnerables. Des d’esta perspectiva, les biblioteques públiques poden tindre un paper important en la formulació participativa d’alternatives ecosocialmente viables», ha explicat.



Segons esta ONG, les malalties causades per una alimentació insana «són cada vegada més freqüents: sobrepés, obesitat, diabetis, malalties cardiovasculars, etc. La transició alimentària a dietes industrials té també greus efectes ambientals com la desforestació, la destrucció d’ecosistemes o el canvi climàtic. Alguns d’estos problemes figuren entre els principals Objectius de Desenvolupament Sostenible del nostre temps. És necessari repensar la forma en què produïm, distribuïm i consumim aliments».