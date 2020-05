La xarxa de farmàcies col·laborarà amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en la protecció de col·lectius vulnerables

Connect on Linked in

La Secretaria d’Estat de Seguretat i el Consell General de Col·legis Oficials Farmacèutics han signat un conveni per a articular aqueixa cooperació

Experts policials i farmacèutics intercanviaran informació i formació per a millorar la protecció de persones majors, víctimes de violència de gènere i menors en situació de risc, així com per a previndre la desaparició no voluntària de persones

Policia Nacional i Guàrdia Civil intercanviaran formació i informació amb la xarxa de 22.102 farmàcies repartides per tota Espanya per a reforçar les labors policials de protecció i auxili a aquells col·lectius socials més vulnerables, com les persones majors, les víctimes de violència de gènere o els menors d’edat en situacions de risc com els maltractaments o l’alcoholisme. Per a això comptaran també amb la col·laboració dels Col·legis Oficials de Farmacèutics i el propi Consell General.

La Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF) han signat un conveni de col·laboració en virtut del qual la professió farmacèutica intercanviarà informació i esforços en el desenvolupament de programes preventius concrets de les Forces i Cossos de Seguretat orientats a persones vulnerables.

En virtut d’aqueix conveni, signat pel secretari d’Estat de Seguretat, Rafael Pérez, i el president del CGCOF, Jesús Aguilar, Policia Nacional i Guàrdia Civil podran disposar de la col·laboració de la xarxa de farmàcies comunitàries per a difondre missatges i material divulgatiu amb consells d’autoprotecció i prevenció orientats a aquests grups vulnerables, aprofitant l’accessibilitat, proximitat i confiança dels ciutadans en les farmàcies comunitàries.

Tant Policia Nacional com Guàrdia Civil designaran un interlocutor que permeta canalitzar l’intercanvi d’informació amb els professionals del sector i coordinar la realització d’activitats formatives recíproques sobre aquells riscos que amenacen la seguretat dels grups de població més vulnerables.

És precisament aqueixa vulnerabilitat la que converteix als membres d’aqueixos grups socials en usuaris habituals de les farmàcies, els professionals de les quals solen ser els primers a detectar símptomes de risc en el cas de persones majors, víctimes de violència de gènere, menors víctimes de maltractaments o amb problemes d’alcoholisme, així com la desaparició de persones que, sense motiu aparent, deixen d’acudir a l’establiment.

Gràcies al conveni, els experts de Policia Nacional i Guàrdia Civil assessoraran els professionals per a una millor detecció d’aqueixos senyals d’alarma i es generaran llits àgils perquè aqueixa informació arribe com més prompte millor a les unitats policials adequades, de manera que siga possible habilitar com més prompte millor mitjans de prevenció o d’auxili.

La proposta de col·laboració entre Forces i Cossos de Seguretat i els professionals farmacèutics va partir del Consell General de Farmacèutics, que al maig de 2019 va proposar a la Secretaria d’Estat de Seguretat la col·laboració de la xarxa de farmàcies en accions d’interés comú dirigits a les persones majors i les víctimes de violència masclista.

Aquesta proposta va ser acollida per la Secretaria d’Estat de Seguretat, que va valorar no sols les possibilitats que ofereixen les farmàcies per a la difusió de missatges, sinó també per a generar aqueixos avisos de situacions de risc, donat el seu arrelament social en l’entorn al qual donen servei, així com estendre a altres àmbits, com l’els menors d’edat o les desaparicions no voluntàries de persones.

El resultat d’aquest acord és que Policia Nacional, Guàrdia Civil i Farmacèutics, tres professions amb un alt reconeixement social, sumaran esforços per a protegir als col·lectius vulnerables.