La Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians arranca amb més de 50 ajuntaments i institucions

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport juntament amb 47 ajuntaments, dues mancomunitats i quatre universitats públiques formen el primer Ple del Consell de la Xarxa.val

El nou espai de treball permet compartir bones pràctiques i crear sinergies per avançar en la normalització lingüística en l’àmbit local

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, ha constituït aquest matí el Consell de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, la Xarxa.val. El primer Ple d’aquest nou espai de treball creat per impulsar l’ús del valencià a l’àmbit local l’integren més de 50 ajuntaments i institucions.

Presidit pel director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano, l’òrgan de govern de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians, que ara s’ha constituït, està compost per representants de la Generalitat i de 47 municipis que s’han adherit a Xarxa.val així com per les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Safor. També formen part del Consell quatre de les cinc universitats públiques valencianes: la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat d’Alacant (UA) i la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló.

La Xarxa.val impulsada per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Generalitat es va presentar a la societat valenciana el passat més de febrer amb l’objectiu de compartir bones pràctiques i interessos comuns en la creació de sinergies per avançar en la normalització lingüística en l’àmbit local.

En la legislatura anterior el Govern del Botànic va constituir el Consell Social de les Llengües i l’Oficina de Drets Lingüístics. “Durant aquesta legislatura i continuant el treball encetat, la Xarxa.val elaborarà estratègies de planificació lingüística i articularà un canal àgil de comunicació entre totes les entitats amb serveis lingüístics. Entre altres, també organitzarà activitats relacionades amb la normalització del valencià. A més a més, facilitarà que les administracions que la integren compartisquen eines i recursos”, avança Trenzano.

El director general de Política Lingüística, apunta que l’objectiu de Xarxa.val és “reforçar la comunicació i reunir els serveis lingüístics de les universitats públiques i les entitats locals en una estructura pròpia de la Generalitat que afavorisca el treball en xarxa i genere la màxima rendibilitat en el procés de normalització lingüística”.

36 anys de LUEV

El Ple del Consell de la Xarxa.val es constitueix en la setmana de la celebració de l’aniversari de la Llei d’ús i ensenyament del valencià (LUEV), que aquest pròxim dissabte 23 de novembre complirà 36 anys.

Les accions que permetrà potenciar la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians giren al voltant de diversos àmbits. Un d’ells és el de l’Administració al carrer, i en aquest s’inclouen continuar avançant en l’increment de l’oferta de cursos de valencià com està fent ja la xarxa de les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) desplegada pel territori. També es treballarà en la projecció exterior de la llengua, continuant amb el camí marcat per la Fira dels Idiomes que organitza la conselleria amb la col·laboració dels ajuntaments i les universitats.

Altre eix és el d’investigació sociolingüística, ja que la Xarxa.val elaborarà estudis i anàlisis de la situació sociolingüística en l’àmbit local. Entre les línies de treball que s’actuarà des del nou espai de cooperació es troba igualment el desplegament normatiu de la Llei d’ús, ja que entre les funcions de les entitats i institucions que integren Xarxa.val està l’assessorament a la ciutadania sobre els seus drets lingüístics.