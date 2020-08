La xicoteta goril·la Virunga compleix 4 anys en BIOPARC València amb el millor regal: una victòria conservacionista per a la seua espècie

Connect on Linked in

La Fundació BIOPARC és l’única entitat espanyola que s’ha unit a la mobilització internacional que ha aconseguit parar la destrucció del valuós bosc d’Ebo, a Camerun, on habita un grup de goril·les en perill crític d’extinció. Virunga, la xicoteta goril·la de BIOPARC València, que celebra el seu 4t aniversari, també representa una esperança per a la seua espècie.

Tal dia com hui, just fa 4 anys, en les selves i boscos d’Àfrica equatorial que recrea BIOPARC València, les persones que visitaven el parc rebien un meravellós regal. Nalani, una goril·la, es posava de part permetent als visitants contemplar el naixement del xicotet. La xicoteta goril·la Virunga va arribar al món gràcies a l’important programa europeu de conservació ex situ (EEP) d’aquesta espècie, en el qual participen els BIOPARC de València i Fuengirola.

Hui el regal ha sigut per a Virunga i la seua família, i per a tots els membres de la seua espècie. Però, també i especialment, per a totes les persones i organitzacions com la Fundació BIOPARC que lluiten cada dia per a preservar la rica biodiversitat del nostre planeta. I el regal procedeix d’un llunyà lloc a Camerun on existeix una selva recòndita, el bosc d’Ebo; una selva verge descoberta en 2002. El bosc d’Ebo és la llar de diferents animals amenaçats entre els quals destaca un grup de goril·les en perill crític d’extinció; una llar que estava a punt de desaparéixer convertit en una concessió fustera. Fa uns dies el President de la República de Camerun ha detingut personalment el projecte que suposava un greu atac a aqueix fràgil espai natural. Hui, el bosc d’Ebo i els seus habitants poden continuar vivint en harmonia.

La història d’aquesta victòria va començar enguany coincidint amb la pandèmia. Algunes forces polítiques van voler acabar amb la pau del bosc d’Ebo i, en ple confinament mundial, es va aprovar un decret pel qual gran part del territori s’anava a destinar a l’explotació fustera per a després convertir-lo en un camp de cultiu de palma setrill.

L’Ebo Forest Research Project, projecte de conservació in situ, va llançar una crida d’ajuda per a aquest espai i els seus goril·les a tots els seus socis, seguidors i simpatitzants internacionals, entre els quals es troba, com a únic representant d’Espanya, la Fundació BIOPARC. Moltes veus europees i de tot arreu del món es van dirigir al Govern de Camerun amb la petició de detindre la barbàrie i, en aquesta ocasió, l’han aconseguit.

El grup de goril·les de BIOPARC ofereix una estampa inoblidable per a commoure’ns i animar-nos a la protecció de la naturalesa. És una família formada per l’esquena platejada Mambie, les femelles Nalani, Ali i Fossey, i els quatre goril·les nascuts a València, Ebo de 7 anys, Virunga de 4, Pepe de 2 i l’encara bebé Félix d’1 any.

És esperançador comprovar com la unió fa la força i com el compromís de moltes persones, entre els quals estan els visitants de BIOPARC, pot canviar el curs dels esdeveniments i fer possible que la conservació de la naturalesa prevalga sobre els interessos econòmics. Un exemple del potencial de l’ésser humà fins i tot en un moment tan difícil, amb una crisi sanitària i social sense precedents, per a defensar el nostre entorn pròxim i llunyà, i continuar convivint en pau amb tots els éssers vius en aquest planeta del qual depén el nostre futur i que hem de protegir.