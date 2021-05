La XIII edició del Concurs Premi Malva Alzira de Poesia Infantil i Juvenil 2021 ja té guanyadors

Print This Post

L’Associació Cultural i Festiva Falla Plaça Malva ha dut a terme una nova edició del lliurament dels Premis Malva Alzira de Poesia Infantil i Juvenil, en esta ocasió la seua tretzena edició.

El concurs, patrocinat per la regidoria d’Educació i Infància de l’Ajuntament d’Alzira i organitzat per l’Associació Cultural Falla Plaça Malva, ha comptat amb la col·laboració de diferents entitats com el Centre d’Informació Juvenil d’Alzira, la Fundació Bromera, Editorial Reclam, la Biblioteca Municipal, Llibreria Trencadís i Acadèmia Atenea.

L’acte va ser presentat per la fallera infantil de Falla Plaça Malva, Inés Brines Pellicer i amenitzat pels actors Rosana Mira i Noureddine Attab que van delectar a tots els assistents i va estar presidit per la regidora d’Educació, Maria Calvo; Alfred Aranda, regidor de Cultura, Pablo Acosta i Enrique Furió presidents de la comissió.

El jurat del concurs va estar format per Adelina España Albelda, mestra; Eugènia Pelufo Collado, mestra; Paloma Vicente Martí, mestra i M. Teresa Vives Pascual, tècnica de Joventut de l’Ajuntament d’Alzira.

Els alumnes guanyadors en les diverses categories van ser els següents:

3a categoria. Per a l’alumnat de 3r i 4t de Primària:

Finalista, al poema El meu llit, de Laia Hurtado Escrivà, del CEIP Alborxí.

Finalista, al poema La terrassa, de Pau Huerta Martínez, del CEIP Alborxí.

2n Premi, al poema El meu amagatall, de Laura Climent Estarlich, del CEIP Alborxí.

1r Premi, al poema On hi ha més imaginació que en una habitació de jocs?, de Balma Llopis Aranda, del CEIP Alborxí.

2a categoria. Per a l’alumnat de 5é i 6é de Primària:

Finalista, al poema El meu lloc especial, de Mireia Sànchez Carbó, del CEIP Federico García Lorca.

Finalista, al poema Milers d’hores sol a casa, de Javi Zálvez García, de Xúquer Centre Educatiu.

2n Premi, al poema El racó de casa que més m’agrada, de Carmen Sanchis Martínez, del CEIP Alborxí.

1r Premi, al poema Un passeig per ma casa, de Saül Sanchis Blasco, del CEIP Alborxí.

1a categoria. Per a l’alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO:

Finalista, al poema Dalt l’andana, de Sara Fontana Mínguez, de l’IES La Murta.

Finalista, al poema La meua terrasseta, de Núria Carrió Llorens, de Xúquer Centre Educatiu.

2n Premi, al poema Viatgera al País d’OM, d’Aitana Galdón Monllor, de l’IES La Murta.

1r Premi, al poema La cuina: dolça essència de tarongina, de Javier Pardo Sanchis, de l’IES La Murta.

Premi especial a les escoles amb el nombre proporcional més elevat de treballs presentats a: Xúquer Centre Educatiu i CEIP Alborxí.

El jurat va destacar l’alt nivell i qualitat de les obres presentades en totes les categories.