La XIII Reunió Motera de la Falla Primitiva d’Almussafes es programa per al diumenge 3 de novembre

L’entitat, en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat, ultima els preparatius per a l’esdeveniment, que no requereix inscripció prèvia



Durant el matí hi haurà música en directe, exhibició de vehicles clàssics, esmorzar popular i paella

La XIII Reunió Motera organitzada per la Falla Primitiva d’Almussafes està al girar el cantó. La nova edició d’aquesta iniciativa cultural es desenvoluparà en la població el pròxim diumenge 3 de novembre al matí en la ronda Antonio Ludeña, emplaçament utilitzat els últims anys per l’entitat per a realitzar aquesta activitat. En aquest espai, que es tallarà al trànsit per a garantir la seguretat de les persones participants, es duran a terme des de les 9.30 hores i durant tot el matí una àmplia programació lúdica que inclourà, com sol ser habitual, un esmorzar popular, una exhibició de vehicles clàssics, un recorregut pel nucli urbà, música en directe i una paella a l’hora del dinar.



L’esdeveniment, que cada any reuneix centenars d’amants del motor, no requereix inscripció prèvia, encara que en el cas de clubs i associacions relacionades amb els cotxes i les motos s’aconsella enviar un correu electrònic a fallaprimitiva@gmail.com per a poder gestionar correctament la seua presència en la matinal, que novament compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes. Tant des de la Falla Primitiva com des del consistori municipal animen a la ciutadania a acostar-se durant la jornada a gaudir d’aquesta curiosa cita que després de tretze anys compta ja amb una important base de seguidors i seguidores. “Això s’ha aconseguit gràcies a l’intens treball desenvolupat pels fallers i falleres, que any rere any van millorant l’organització perquè tothom se senta acollit”, destaca la regidora de Festes, Mar Albuixech.