La XIII Sant Silvestre Solidària tornarà a ser virtual

Igual que en la passada edició, la competició es manté sense perdre l’esperit solidari de l’esdeveniment



La tretzena edició de la Sant Silvestre Solidaria, que havia sigut programada per a dimarts que ve 28 de desembre, ha quedat suspesa en el seu format tradicional, donat l’augment dels casos de contagis per covid que afecten els municipis de la comarca i de la resta del terrritorio i com a mesura per a la contenció de l’expansió del virus.



No obstant això, tant des de la FDM com l’empresa col·laboradora GD Esports, s’ha considerat que havien d’oferir a la ciutadania una alternativa que fera viable si més no la celebració d’aquest esdeveniment, l’objectiu del qual, més enllà de la competició esportiva, radica a dur a terme una acció solidària com és la recaptació de fons que aniran destinats al punt d’aliments.



“En tractar-se d’una carrera lúdica i solidària es pretén que puga mantindre’s oberta a la participació de tota la ciutadania, perquè tots els torrrentinos i torrentinas donen mostra de la seua solidaritat i no hagen de renunciar a una de les millors maneres d’acomiadar l’any”, ha explicat la regidora d’Esports, Susi Ferrer.



Així doncs, s’ha optat per organitzar la 2a Carrera Virtual de la Ciutat de Torrent, en la qual els participants podran fer el recorregut de la carrera a lliure elecció, sent el mínim requerit de 2 km per a poder continuar optant al sorteig dels premis que es concedeixen. Així mateix, per a participar en aquesta modalitat virtual, serà necessari que els participants graven la seua carrera i envien el vídeo, al costat del seu nom i el dorsal que hagen obtingut en la inscripció, a l’adreça de correu info@cronorunner.com. Es podrà fer el recorregut complet durant els dies compresos entre el 22 de desembre i el 9 de gener; per tant s’amplia també el termini d’inscripció, des de hui, 21 de desembre, fins al 7 de gener, a través de la mateixa web de cronorunner; i els resultats de la carrera, així com els del sorteig del patinet elèctric i les deu targetes d’Idea’t per a comprar en el comerç local, es publicaran el 15 de gener en el facebook de la FDM.