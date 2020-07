La XIX edició del Festival Spanish Brass Alzira se celebra del 2 al 4 de juliol

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Festival Spanish Brass Alzira, organitzat per l’Ajuntament d’Alzira, Spanish Brass i la Societat Musical d’Alzira, celebra enguany la seua XIX edició del 2 al 4 de juliol adaptant-se a les circumstàncies actuals. Per aquest motiu, els concerts se traslladen del claustre de la Casa de la Cultura al Camp de Futbol de Venècia d’Alzira, on es poden mantindre les distàncies de seguritat, i tindran lloc a les 20.00h.



El 2 de juliol, el concert d’obertura del festival comptarà amb dos parts. La primera d’elles protagonitzada per Spanish Brass amb el trompetista Luis González i el trombonista Carlos Gil, on presentaran el seu últim CD Sinergies. Spanish Brass estarenarà l’obra Brisas de Metal de Vanessa Garde, compositora resident del festival i se celebrarà la final del VII Concurs de Composició SBALZ 2020 al que concorren les obres: Kos, VAMP i Micropreludi I. La segona part estarà a càrrec de Versonautas, que ens presentaran el disc que acaben de publicar Astro Azul.



Divendres 3 de juliol Rumbau grup de metalls, sota la dirección de Bernat Ríos, i la Big Band de la Societat Musical d’Alzira, dirigida per Mikael Celda i creada per a aquest festival, oferiran un concert preparat especialmente per aquesta edició del festival.



Divendres 4 de juliol, al concert de clausura, s’estrenarà l’espectacle Caminos de España / Paths of Spain, amb Spanish Brass, el guitarrista i percusionista Pablo Domínguez i els ballaors Lucía Ruibal de Flores i David Nieto. En aquest espectacle, que s’havia d’haver estrenat en una gira en Japó el passat mes de juny, es fussiona la música de cambra amb el flamenc i la dansa espanyola amb obres d’autors com ara Isaac Albéniz, Manuel de Falla o Joaquín Turina.



Suspensió dels cursos d’instrument

Per motius de seguritat, enguany la direcció del festival no va considerar oportú realizar els cursos d’instrument de vent-metall que tradicionalment se celebren junt amb els concerts i que al llarg dels primers 18 anys del festival han donat formació a més de 1.500 alumnes. L’organització confia en poder reprendre els cursos d’instrument l’any vinent en la XXa edició del festival.



Concerts SBALZ 2020



2 juliol – 20.00h Camp de futbol de Venècia

Spanish Brass amb Luis González i Carlos Gil

Versonautas



3 juliol – 20.00h Camp de futbol de Venècia

Rumbau Grup de Metalls

Big Band de la Banda Simfònica de la Societat Musical d’Alzira



4 juliol – 20.00h Camp de futbol de Venècia

Caminos de España / Paths of Spain – Spanish Brass, Pablo Domínguez, Lucía Ruibal de Flores i David Nieto



Més información en info@sbalz.com o www.sbalz.com