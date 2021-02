La XXI edició dels Premis Euterpe ha atorgat un premi extraordinari dedicat “al músic valencià”

Connect on Linked in

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana reconeix el paper dels músics valencians durant la pandèmia

El lliurament dels premis Euterpe ha tingut lloc aquesta vesprada en L’Alqueria Julià – Casa de la Música, nova seu de la FSMCV



Al cap d’un any en el qual les societats musicals de la Comunitat Valenciana han patit greument l’impacte de la pandèmia, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha fet lliurament aquesta vesprada dels Premis Euterpe que concedeix anualment l’entitat.

En aquesta XXI edició dels premis Euterpe, adaptada a les circumstàncies sanitàries, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, ha fet lliurament de dos guardons: el Premi Euterpe a la participació federal, que enguany ha reconegut a la Unió Artística Musical de Navajas, i el Premi Euterpe “al músic valencià”, un guardó extraordinari que ha sigut concedit aquest any de manera simbòlica a tots els músics i músiques que formen part d’aquest ampli col·lectiu, pel seu paper desenvolupat durant la pandèmia.



L’acte s’ha celebrat en l’Alqueria Julià – Casa de la Música, nova seu de la FSMCV, respectant les limitacions d’aforament i sanitàries, i ha comptat amb la presència de la presidenta de FSMCV, el president de la Unió Artística Musical de Navajas, Luis Rosalén, i d’Alicia Ibeh, la música més jove d’aquesta entitat, qui ha sigut l’encarregada de recollir el premi en representació dels més de 43.000 músics que integren actualment les societats musicals de la Comunitat Valenciana.



“Les societats musicals estem donant, de nou, exemple de la nostra capacitat de resistència en aquesta pandèmia. I especialment els músics, en els pitjors moments, han sigut els artífexs que a totes les llars ens arribaren notes d’esperança, consol i suport. Per això, enguany, en aquesta edició els nostres premis Euterpe, volem retre’ls homenatge i posar en valor el paper tan necessari de la música i la cultura en la nostra societat”, ha explicat la presidenta de la FSMCV, Daniela González.

Aquests premis són convocats anualment per la FSMCV amb la finalitat d’homenatjar la música valenciana en molt diferents àmbits d’actuació, reconeixent l’excel·lència no sols de músics, sinó de totes aquelles persones, societats musicals, col·lectius, entitats, institucions, empreses o projectes que aposten decididament per mantindre, impulsar i desenvolupar la cultura musical valenciana. A conseqüència de les circumstàncies sanitàries, els premis Euterpe, que històricament són entregats al novembre coincidint la festivitat de Santa Cecilia, patrona dels músics, han canviat de format en aquesta edició per a adaptar-se a les restriccions sanitàries i al context actual.

Premi “al músic valencià”

Per primera vegada, la Federació de Societats Musicals fa lliurament d’un premi Euterpe a tots els seus músics. A través d’aquest guardó, la FSMCV vol retre homenatge al paper que tots i cadascun dels músics pertanyents al col·lectiu de les societats musicals han jugat al llarg de tota la pandèmia del coronavirus. Convertits en moltes ocasions en banderers de missatges d’esperança i optimisme, els músics han posat de manifest, més que mai, tots els valors que fan únic al moviment de les societats musicals, com la col·laboració, la companyonia, la igualtat, la integració, l’esforç, la solidaritat, la il·lusió i l’amor cap a la música, han tingut un protagonisme enorme en un dels anys més durs per al col·lectiu degut a la paralització dels actes musicals per la pandèmia.

Sobre la FSMCV

La FSMCV reuneix actualment 550 societats musicals, amb les seues respectives escoles de música, que agrupen 43.000 músics i 60.000 alumnes que formen part d’aquest entorn associatiu i que disposen en les seues estructures de recursos humans, artístics i materials que la FSMCV pretén potenciar i difondre, com a mostra del ric patrimoni musical que atresora el nostre territori, derivat d’un moviment associatiu considerat únic en el món.