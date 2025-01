La XXI Nit d’Escola Valenciana aferma l’activisme per la llengua davant l’odi i la desesperança

La presidenta Alexandra Usó reivindica un moviment cívic i crític que vigile el poder i defense els serveis públics.

L’acte de Benimodo representa una expressió de caliu cap a les persones i municipis afectats per la DANA.

L’entitat avança el calendari de Trobades 2025 amb el lema “En valencià, lliures i amb orgull.”



Escola Valenciana ha celebrat la XXI Nit d’Escola Valenciana aquest dissabte 25 de gener a l’auditori de Benimodo, a la Ribera, amb la participació d’activistes, col·lectius i institucions d’arreu del país. L’acte, que ha sigut un homenatge col·lectiu als referents culturals Didín Puig i Vicent Andrés Estellés, també ha estat una mostra de suport cap a les persones i municipis afectats per la DANA.

Durant la cerimònia, s’han entregat els guardons “Intentant la llibertat” en reconeixement de la promoció i ús social del valencià, i s’ha presentat el calendari de les Trobades 2025.

Enguany, l’entitat ha reconegut el treball per la cultura i la llengua del poeta Marc Granell, l’Espai Joan Fuster i La Bressola. La cerimònia ha estat conduïda pels periodistes Sònia Bosch Bivià i Rafa Miragall i ha inclòs les actuacions de Xiomara Abello, el grup de danses l’AImogàver, la colla de dolçainers i tabaleters la Xala (ambdós de Sueca), així com els cabuts de Benimodo.

Entre les reivindicacions més destacades, la presidenta Alexandra Usó ha insistit en la necessitat d’activar la ciutadania perquè vigile el poder, defense els serveis públics i rebutge polítiques que deterioren la convivència.

22.000 euros per als centres afectats per la DANA

La gestió de la DANA ha tingut un paper destacat durant la Nit d’Escola Valenciana. L’acte ha inclòs un minut de silenci en memòria de les víctimes i la projecció d’imatges de les comunitats afectades al so de la Muixeranga.

“La ciutadania valenciana ha mostrat una vegada més el seu coratge, solidaritat i estima en moments difícils com aquests,” ha destacat Usó. A més, Escola Valenciana ha recaptat 22.000 euros per a material escolar amb la campanya “Un euro, llavor de solidaritat” per donar suport als centres educatius afectats per la DANA.

“La gestió deficient de la Conselleria d’Educació ens obliga a fer costat a les comunitats educatives afectades,” ha afegit Usó.

Un moviment ciutadà crític per la llengua i els serveis públics

Usó ha denunciat que les polítiques educatives actuals busquen “arraconar la nostra llengua, que necessita protecció i promoció. Les polítiques del Govern valencià ignoren l’obligació d’aconseguir el coneixement igualitari de les llengües oficials i prioritzen interessos econòmics per damunt de la justícia social.”

La presidenta d’Escola Valenciana ha conclòs reivindicant un moviment ciutadà crític i actiu que defense els serveis públics, la democràcia i l’ètica dels governants. “Hem de fer-nos escoltar, participar en la vida pública i rebutjar canvis legislatius que perjudiquen les institucions públiques i la convivència,” ha afirmat.

Guardons de la XXI Nit d’Escola Valenciana

Els premis “Intentant la llibertat”, dissenyats per l’escultor valencià Andreu Alfaro, han reconegut enguany:

La Bressola i Amics de La Bressola (Catalunya Nord), per la seua promoció del valencià.

(Catalunya Nord), per la seua promoció del valencià. L’Espai Joan Fuster (Sueca), per la tasca de difondre el patrimoni cultural valencià.

(Sueca), per la tasca de difondre el patrimoni cultural valencià. Marc Granell, pel seu compromís vital amb la llengua i la cultura.

“En valencià, lliures i amb orgull”

Escola Valenciana ha presentat el calendari de les Trobades 2025 amb el lema “En valencià, lliures i amb orgull.” Un total de 21 Trobades visitaran 17 comarques valencianes entre març i juny, destacant la diversitat i força del poble valencià.