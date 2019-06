La XXXI edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira ja està en marxa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El 9 de setembre es tanca el termini i el 8 de novembre es farà el sopar i gal·la d’entrega dels premis.

Les bases de la XXXI edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira ja són públiques. Entre les novetats d’aquesta edició, cal destacar el fet que, a més dels originals que opten al Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, els que ho facen al Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre o al Premi internacional Enric Solbes d’Àlbum il·lustrat, es podran presentar, per primera vegada en la història del certamen en format electrònic.

Així, la cita literària continua apostant per les noves tecnologies i renova el seu compromís amb els autors i autores de tot el territori.

D’altra banda, cal destacar que el jurat dels premis serà paritari.

El 9 de setembre es tanca el termini per a presentar els originals que opten als diferents guardons dels Ciutat d’Alzira. La dotació global dels Premis Literaris ascendeix a 72.000 euros, xifra que confirma que es tracta d’un certamen de referència en el nostre àmbit

Per altra banda, les tradicionals Jornades Culturals que acompanyen cada any els Premis Literaris Ciutat d’Alzira s’inauguraran el pròxim 22 d’octubre amb una conferència a càrrec de César Bona i faran una ullada a diverses temàtiques socials com l’educació, el feminisme, la literatura, l’humor o la ciència.