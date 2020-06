La XXXII edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira es posa en marxa

Connect on Linked in

A pesar de les circumstàncies que vivim enguany a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de Covid-19 i de la incertesa que envolta els pròxims mesos, els Premis Literaris Ciutat d’Alzira organitzats per l’Ajuntament d’Alzira i Bromera continuen avant un any més, amb la mateixa il·lusió i força que sempre. Per això, ens complau anunciar-vos que les bases dels XXXII Premis Literaris Ciutat d’Alzira ja s’han fet públiques.

Cal destacar que, tenint en compte la delicada situació social en què ens trobem, i a fi d’actuar de manera responsable i alhora facilitar la presentació d’originals a les persones que vulguen participar-hi, en aquesta convocatòria pràcticament tots els treballs es podran presentar en format electrònic i de manera telemàtica a través de la plataforma digital Mundoarti. En concret, podran optar per aquesta via els textos de les categories de novel·la, narrativa juvenil, narrativa infantil, assaig, poesia, teatre i àlbum il·lustrat. Així, la cita literària continua apostant pels autors i autores de tot el territori, facilitant la participació en les diferents modalitats dels premis.

El 7 de setembre es tanca el termini per a presentar els originals que opten als diferents guardons dels Ciutat d’Alzira: el XXXII Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, dotat amb 16.000 €; el XXVI Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, amb 12.000 €; el XXV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, l’import del qual es concretarà en les properes setmanes; el XXII Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, dotat amb 8.000 €; el XV Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca, amb 6.000 €; el XV Premi de Poesia Ibn Hafaja, amb una dotació de 5.000 €, el XXV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, que està reconegut amb 3.000 €, i, finalment, el V Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat, dotat amb 6.000 €.

La dotació global dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira i la quantitat de modalitats que conformen el certamen el confirmen com un dels més importants del nostre àmbit lingüístic. Els guardons refermen així la seua bona salut, ja que reuneixen un elevat nombre de participants i guanyen cada vegada més rellevància social i cultural. D’altra banda, cal destacar que els jurats de la XXXII edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira estaran formats per un total de quaranta especialistes en diferents àmbits: literari, acadèmic, juntament amb les persones premiades en l’edició anterior.

El veredicte dels premis es farà públic la nit del 13 de novembre, en el transcurs d’una gala literària, excepte en els casos del Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca –que s’anunciarà el 30 d’octubre– i els del Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i el Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera-Valldigna, que es comunicaran el 6 de novembre. Amb tot, els huit guardons es lliuraran oficialment durant la gala del 13 de novembre, en la qual els guanyadors i les guanyadores rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix.

El prestigi dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira és avalat per l’aposta de les huit entitats patrocinadores: l’Ajuntament d’Alzira, la Universitat de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta, la Fundació Bancaixa, el Centre Alzira-València de la UNED, la Fundación Aguas de Valencia, el Consorci Ribera-Valldigna i Edicions Bromera. No podem obviar que, des dels seus inicis l’any 1989 amb el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, fins a arribar a les huit modalitats que el componen en l’actualitat, aquesta cita literària s’ha consolidat com un dels referents més importants del calendari literari.

Guanyadors de 2019

Cal afegir que, excepte Monstre verd, de Canizales, Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat, i La cabra Serafina, de Blai Senabre i Anna Font, finalista en aquesta categoria, que arribaran a les llibreries en octubre, els treballs guanyadors de l’edició de 2019 estan ja a l’abast dels lectors, publicats per Edicions Bromera. Concretament, són No sabràs el teu nom, XXXI Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, de Vicent Usó; Coppelius, el constructor d’autòmats, XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, de Rosa Maria Colom; Perquè t’estime, que si no…, XIV Premi de Teatre Palanca i Roca, de Carles Alberola; El misteri de Serra Perduda, XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, de Francesc Gisbert; Exploracions pel planeta Menjar, XXV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, de Pere Puigdomènech; Ars libri, l’aventura del llibre i la paraula, XXI Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, de Juli Capilla, i Camelot o la poesia social, XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja, de Joan Deusa.

Jornades culturals

D’altra banda, també es preveu celebrar enguany, amb les precaucions sanitàries necessàries, les tradicionals Jornades Culturals que acompanyen cada any els Premis Literaris Ciutat d’Alzira. Les ponències s’inauguraran el 22 d’octubre amb una conferència a càrrec de Mar Romera, experta en intel·ligència emocional i presidenta de l’Associació Pedagògica Francesco Tonucci. Ara més que mai, l’escola està transformant-se i, per això, en l’acte es reflexionarà al voltant del paper dels docents en aquests canvis i com afrontar-los amb èxit.

Així, com és habitual, les jornades de 2020 faran una ullada a diverses temàtiques socials com l’educació, la literatura o la ciència, en una sèrie d’actes que enguany s’emmarquen sota el lema «Explorant el planeta».