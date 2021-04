La XXXIII edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira es posa en marxa

Connect on Linked in

Malgrat les circumstàncies i la incertesa a causa de la pandèmia, els Premis Literaris Ciutat d’Alzira organitzats per l’Ajuntament d’Alzira i Bromera donen el tret d’eixida amb l’esperança de poder recuperar la presencialitat dels seus actes i de les seues cites destacades. Per això, ens complau anunciar-vos que les bases dels XXXIII Premis Literaris Ciutat d’Alzira ja s’han fet públiques.

Cal destacar que, després de l’èxit de convocatòria de l’any anterior, els treballs es tornaran a presentar en format electrònic i de manera telemàtica a través de la plataforma digital Mundoarti. En concret, podran optar per aquesta via els textos de les categories de novel·la, narrativa juvenil, narrativa infantil, assaig, poesia, teatre i àlbum il·lustrat. Així, la cita literària continua apostant pels autors i per les autores de tot el territori, de manera que en facilita la participació en les diferents modalitats dels premis.

La novetat principal és el termini de presentació dels originals, que es tanca el 23 de juliol per a les obres que opten als diferents guardons dels Ciutat d’Alzira, llevat del Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, que serà per al 13 de setembre de 2021. El motiu d’aquest avançament respecte dels terminis habituals és facilitar que els jurats de les diferents modalitats tinguen més temps per a poder llegir i avaluar les obres presentades. Aquesta modificació es feia necessària preveient que enguany puga ser també un any d’alta participació de concursants.

Es mantenen, doncs, tots els guardons: el XXXIII Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, dotat amb 16.000 €; el XXVII Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, amb 12.000 €; el XXVI Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, l’import del qual es concretarà en les pròximes setmanes; el XXIII Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, dotat amb 8.000 €; el XVI Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca, amb 6.000 €; el XVI Premi de Poesia Ibn Hafaja, amb una dotació de 5.000 €, el XXVI Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, que està reconegut amb 3.000 €, i, finalment, el VI Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat, amb 6.000 €.

La dotació global dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira i la quantitat de modalitats que formen el certamen el situen entre els més importants del nostre àmbit lingüístic. Els guardons en refermen, així, la trajectòria i continuen ampliant el nombre de participants, de manera que es guanya rellevància social i cultural.

Una vegada més, els jurats de la XXXIII edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira estaran formats per un total de quaranta especialistes en diferents àmbits (literari, acadèmic…), juntament amb les persones premiades en l’edició anterior.

El veredicte dels premis es farà públic la nit del 12 de novembre, en el transcurs d’una gala literària que, com en l’edició anterior, s’ajustarà a la situació sanitària actual. La voluntat dels patrocinadors és recuperar la presencialitat del lliurament, sempre que l’evolució d’aquesta situació sanitària ho permeta.

D’altra banda, el Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca s’anunciarà el 29 d’octubre, i el Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i el Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera-Valldigna es comunicaran el 5 de novembre. Amb tot, els huit guardons es lliuraran oficialment durant la gala del 12 de novembre, en què els guanyadors i les guanyadores rebran el trofeu dissenyat per Manuel Boix.

El prestigi dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira és avalat per l’aposta de les huit entitats patrocinadores: l’Ajuntament d’Alzira, la Universitat de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta, la Fundació Bancaixa, el Centre Alzira-València de la UNED, la Fundación Aguas de Valencia, el Consorci Ribera-Valldigna i Edicions Bromera. No podem obviar l’esforç que totes les entitats han dut a terme per a mantindre amb salut uns guardons que, des que van començar l’any 1989 amb el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, s’han consolidat com un dels referents més importants del calendari literari.

Guanyadors de l’any 2020

Cal afegir que, excepte La sopa de Tomàs, de Subi, Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat, que arribarà a les llibreries a l’octubre, els treballs guanyadors de l’edició de l’any 2020 ja estan a l’abast dels lectors, publicats per Edicions Bromera. Concretament, són Els fantasmes i Madame Lévy, XXXII Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira, de Jordi Torrent; Els adeus del Jaguar, XXV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, de Joanjo Garcia; Anar a Saturn i tornar…, XV Premi de Teatre Palanca i Roca, de Marta Barceló; La banda dels llunàtics, XXV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, de Francesc Puig-Pelat; L’oxigen. Història íntima d’una molècula corrent, XXV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, d’Álvaro Martínez; El bosc i la casa, XXII Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, de Joaquim Bosc, i La gerra d’Hècabe, XV Premi de Poesia Ibn Hafaja, de Carme Rufino.

La presentació de la nova edició ha tingut lloc al Gran Teatre d’Alzira, que ha estat tancat durant molts mesos, a causa de les obres de renovació i millora de la seguretat d’aquest històric edifici modernista que enguany celebrarà el seu centenari. Justament el centenari d’aquest espai serà el centre de les activitats vinculades als paradors i menús literaris de la Ciutat i tindrà també el seu protagonisme en el marc de les Jornades.