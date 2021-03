La XXXV Setmana de la Dona de Torrent arriba al seu equador

Connect on Linked in

La Casa de la Dona posa en marxa la programació d’actes commemoratius del 8 de març que amb el lema Essencials presenta una campanya reivindicativa centrada en el rol de les dones durant la crisi sanitària

L’Ajuntament de Torrent, des de l’àrea d’Igualtat, ha posat en marxa el programa d’actes d’aquesta XXXV edició de la Setmana de la Dona, que es va iniciar el dimarts dia 2 amb la presentació d’un taller en línia a través del Facebook de Casa de la Dona i que ahir va arribar al seu equador amb la un taller de punt de ganxo. La protagonista de la primera jornada del dimarts va ser Eva Vives, qui va compartir les seues reflexions sobre ‘el autobontrat, l’autocura i l’autoestima’ amb els qui van assistir virtualment a aquesta trobada.

La programació va seguir el dimecres dia 3 amb el webinar `Dons que fan ciència. Dons que emprenen’, que dins del cicle de conferències ‘Elles compten’ ha comptat amb la participació de la ponent Àngela Pérez, investigadora en biotecnologia i CEO de Imegen. Aquest cicle de conferències pretén divulgar continguts basats en la igualtat d’oportunitats i difondre les històries de referents femenins que han aconseguit crear-se un espai propi en àmbits que tradicionalment han sigut ocupats en la majoria de casos per homes, com ara la investigació científica o els càrrecs directius de màxima responsabilitat en les grans corporacions.

En aquest sentit, cal destacar el paper de les empresàries i emprenedores de Torrent que el passat dia 4 es van reunir en una trobada amb Mercedes Zubizarreta, responsable de l’empresa Zubi Design, per a tractar el tema de la digitalització i les estratègies a dur a terme en l’actual situació sanitària.

El dijous dia 4 es van presentar a la Casa de la Dona el taller de punt de ganxo ‘Allibera els teus mugrons’, a càrrec de Carolina Damonte, i una jornada de portes obertes en línia, la finalitat de les quals era implicar la societat en el seu conjunt, des de tots els àmbits. “La corporació municipal, sempre compromesa amb la defensa dels drets laborals i socials de la dona, convida a la ciutadania a reivindicar un futur sense discriminació i a demostrar que la igualtat és cosa de tots i totes”, assenyalava la regidora d’Igualtat, Marina Olivares.

El divendres dia 5 de març està prevista l’exposició virtual, que amb el títol ‘Jo dona, tu complica, elles lluitadors’ plasma la similitud que existeix entre les dones amb discapacitat intel·lectual i el desenvolupament dels els seus drets individuals. Igualment, aquesta jornada es presenta el taller ‘Floretes? Buscant la igualtat en el llenguatge quotidià’, amb Mª José Guerrero, així com el club de lectura ‘L’apoderament de les dones a través de la lectura’, amb Yolanda Paris.

Malgrat les limitacions que es presenten en aquest entorn la jornada del divendres també se celebrarà una manifestació en línia, traslladant l’acte multitudinari del 8 de març a les xarxes socials i que comptarà amb la participació de les associacions de dones que conformen el Consell Local de la Dona, des d’on s’anima i convida a tota la ciutadania a manifestar-se en els actes reivindicatius i fomentar el voluntariat social per a aconseguir que dones i homes visquem junts en igualtat produint grans canvis socioculturals amb xicotets gestos.