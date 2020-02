La zona industrial de Quart de Poblet experimentarà una renovació viària que millorarà la seua seguretat i accessibilitat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament continua les obres de condicionament del polígon industrial amb una inversió de més d’un milió d’euros



L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de la regidoria de Desenvolupament Urbà Sostenible que dirigeix Juan Medina, ha iniciat una nova fase de les obres de condicionament del polígon industrial. A través de les diverses actuacions que s’emprendran es vol millorar la seguretat i accessibilitat a l’àrea industrial, destinant un pressupost de 289.983 euros, que se sumen als 700.000 ja invertits en altres zones d’aquest.

Entre les actuacions que es duran a terme per a millorar el traçat i realitzar una renovació viària, destaca la millora del ferm i la renovació i reparació de fallades en el paviment en diferents trams de la via de servei de l’A3 en el tram definit en el terme municipal de Quart de Poblet. D’igual manera, es remodelarà i condicionarà el viari actual, maximitzant la capacitat d’estacionament tant de turismes, com a furgonetes, motocicletes i bicicletes. Finalment, es realitzarà la definició i millora de la senyalització horitzontal i vertical, la qual cosa permetrà optimitzar la mobilitat i la correcta regulació del trànsit rodat.

El regidor de l’àrea encarregada, Juan Medina, ha mostrat la total implicació del Consistori amb la remodelació de la zona industrial, assegurant que “durant l’última legislatura hem solucionat el bloqueig que existia amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i hem pogut iniciar noves inversions importants per a millorar la seguretat als accessos del polígon, amb la intenció de dinamitzar la indústria apostant per un desenvolupament urbà sostenible del nostre polígon”.

En aquest sentit, l’Ajuntament ha volgut comptar en tot moment amb el sector empresarial, mantenint reunions entre la regidoria de Medina i la regidoria de Promoció Econòmica, que dirigeix Ángel Lorente, i l’Associació Empresarial de Quart de Poblet. En aquestes s’ha pogut informar en tot moment de les obres, a més de donar-los veu i atendre els seus suggeriments.

Amb aquesta actuació es dóna continuïtat a la inversió realitzada l’any passat, finançada per l’IVACE, en l’ordenació i redefinició de l’espai, apostant per les zones vegetals i la implementació d’un carril bici com a eix vertebrador en una de les àrees del polígon.

Amb la finalitat de no causar molèsties al veïnat, les obres s’estan duent a terme durant la nit.