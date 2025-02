Labora afronta els reptes del mercat laboral a la Comunitat Valenciana amb una nova imatge que reflecteix els seus valors

Labora, l’organisme de la Generalitat que treballa per a oferir oportunitats laborals a les persones desocupades està immersa en una profunda transformació per a afrontar i respondre als reptes del mercat de treball en la Comunitat Valenciana.

Fruit d’eixa conversió, Labora està fent un canvi en la seua identitat amb l’objectiu d’oferir una imatge més d’acord amb el context sociolaboral actual i oferir uns serveis més pròxims a la ciutadania centrats en millorar el benestar de totes les persones.



Labora actua de pont entre les persones que busquen una ocupació i les empreses que busquen nou personal. A través de Puntlabora – Puntlabora la ciutadania pot optar a llocs de treball d’una manera més fàcil i intuïtiva. En l’actualitat, Labora compta en el seu portal d’ocupació amb més de 2.000 ofertes de treball actives, cosa que permet a les persones inscrites en el Servei Valencià Públic d’Ocupació i Formació puguen revisar els requisits de cada oferta de treball i postular-se per optar a ser contractades per les empreses que necessiten personal treballador.

Però no només ofertes d’ocupació, Labora ofereix importants incentius a les persones que vulguen optar per un nou rumb laboral. Així, en els 54 Espais Labora distribuïts per tota la Comunitat Valenciana s’ofereixen diàriament xarrades i tallers pràctics sobre com afrontar entrevistes de treball, elaborar currículums, etc.

La formació s’ha revelat com una eina imprescindible per millorar la ocupabilitat de les persones. Per eixa raó, Labora ha llançat una important oferta formativa amb més de 1.500 cursos gratuïts. Enguany, quasi 20.000 persones es formaran en alguna de les matèries més demandades pel teixit productiu de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, Labora ofereix a les empreses de la nostra Comunitat un important suport per impulsar el seu desenvolupament. Un equip d’experts format en les necessitats de l’empresariat valencià brinda un assessorament personalitzat per ajudar les companyies a impulsar el seu negoci.

CANVI D’IMATGE

La nova identitat corporativa de Labora aspira a complir diferents objectius. D’una banda, pretén aclarir la seua condició de servei públic, a més de reflectir els seus valors al llarg de tota la seua comunicació. Per altra, busca enfortir la identitat verbal, proposant un to per als seus missatges i una estratègia a llarg termini. Finalment, té la intenció d’organitzar i estructurar les diferents activitats que duu terme.

La proposta es construeix sobre la idea que si allò que fa Labora és important, la seua manera de comunicar-ho hauria de reflectir la mateixa rellevància. Per això s’ha donat prioritat a la claredat, l’honestedat i l’empatia. A Labora el representa el negre sobre blanc, però utilitza una paleta de colors per organitzar i comunicar millor els seus 4 serveis. Parla de persona a persona, amb un llenguatge directe i pròxim, sense dobles lectures. Només utilitza els elements essencials en cada ocasió per minimitzar el soroll, cosa que dona importància als missatges i presència a la tipografia. La identitat requereix l’ús de fotografies pròpies, en resposta a aquesta nova direcció que vol acostar la marca a totes les persones, sense filtres ni recursos publicitaris, expressant el seu veritable caràcter i potencial.

Aquesta renovació també inclou el canvi de logotip. L’ús de les minúscules i la incorporació d’un símbol busca fer-lo més pròxim, reconeixible i amb un disseny més afí a la clàssica imatge institucional. Consisteix en 3 “eles”, una per província, que es reuneixen en forma d’engranatge, generant un signe amb personalitat i obert a interpretacions. Disposa de dues versions, una amb el nom comercial i una altra amb la denominació completa, fomentant l’ús de totes les seues parts (símbol, nom comercial, denominació) per separat, aconseguint una identitat més dinàmica i menys repetitiva.