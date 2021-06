Labora convoca els tallers T’Avalem que permetran a 650 joves treballar i formar-se durant un any

Print This Post

Les entitats locals podran sol·licitar fins al 5 de juliol aquestes subvencions per a organitzar aquests tallers, dirigits a joves entre 16 i 29 anys



– Els joves que participen rebran salari i formació durant 12 mesos



– Aquesta actuació compta amb el cofinançament de la Unió Europea a través dels fons REACT-UE en resposta a la pandèmia COVID-19

La nova convocatòria per als tallers ‘T’Avalem’, publicada l’11 de juny (consultar ací), preveu que 650 joves entre 16 i 29 anys puguen formar-se i treballar. Aquestes subvencions, dirigides a entitats locals, estan dotades amb un total de 10 milions d’euros, i els ajuntaments que vulguen prendre part podran sol·licitar-lo fins al pròxim 5 de juliol.

Aquests tallers permeten alternar la formació amb un treball remunerat. Tindran una duració de 12 mesos, i en ells s’impartiran de manera successiva la formació perquè els participants obtinguen un certificat de professionalitat, o bé de nivell 1 i 2 o de nivell 2 i 3.

Una vegada aprovat el projecte sol·licitat per cada entitat local, es realitzarà la selecció dels participants, que deuran simplement hauran de tindre entre 16 i 29 anys i estar inscrits en LABORA (consultar ací).

Aquestes subvencions són susceptibles de ser cofinançades pel Fons Social Europeu a través dels fons REACT-UE en resposta a la pandèmia COVID-19. Amb ells, Labora reprén la realització d’aquests tallers per a joves, que no s’havien convocat des de l’any 2018.

Des de Labora s’estima que es posaran en marxa 65 projectes, i s’espera que almenys siguen 29 els ajuntaments que sol·liciten la subvenció per a posar en marxa l’actuació.



Els programes dirigits a joves entre 16 i 29 anys constitueixen una de les grans preocupacions de Labora, ja que la taxa de desocupació juvenil segueix en nivells molt alts, circumstància que s’ha vist encara més agreujada amb la pandèmia COVID-19.

Els projectes que presenten les entitats locals han de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l’obtenció dels certificats de professionalitat previstos en el Reial decret 34/2008. Cada certificat acredita el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu, sense que això constituïsca regulació de l’exercici professional.

Avalem Joves Plus (consultar ací) és un programa integral que busca la incorporació dels joves menors de 30 anys al mercat laboral. Les actuacions abasten des de la formació, a través dels cursos que organitza LABORA, passant per l’ocupació, amb propostes com ECOGJU que fomenta la contractació indefinida en empreses privades de menors de 30 anys, o ECOJUP, que promou la contractació en pràctiques en empreses privades.

Respecte a la formació i el foment d’ocupació destaquen els programes realitzats amb les entitats locals valencianes. Destaca el programa EMPUJU que dona ocupació durant un any als joves en les entitats locals, mentre que els tallers mixtos com els Tallers ‘T’Avalem’ que ara es convoquen, permeten als joves adquirir una formació alhora que reben un salari.