LABORA es reuneix amb representants municipals per a abordar el programa Estiu Destral que donarà ocupació a 1.000 persones menors de 30 anys

Les contractacions, que tindran categoria d’auxiliar, correspondran als consistoris i seran de tres mesos

La selecció es realitzarà entre persones desocupades menors de 30 anys inscrites en LABORA, amb títol d’ESO, permís de conducció i coneixement acreditat d’idiomes

La directora general d’Ocupació i Formació de LABORA, Rocío Briones, ha mantingut una reunió amb secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel Batalla, el president de la comissió de turisme de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i alcalde de Dénia, Vicent Grimal, i amb representants municipals de les localitats amb platja, tant litoral com d’interior, per a coordinar el programa Estiu Destral.

Mitjançant el programa Estiu Destral els ajuntaments podran contractar 1.000 persones, menors de 30 anys desocupades, per a informar i vetlar per les mesures de prevenció de la COVID-19 a les platges de la Comunitat. Així mateix, col·laboraran en les labors d’informació turística, ajudaran en la prevenció d’ofegaments i estaran en contacte amb la Policia Local així com amb els llocs de coordinació dels serveis d’emergències per a notificar les incidències.

Les contractacions es realitzaran amb la categoria d’auxiliar, tindran una duració d’almenys 3 mesos i hauran d’iniciar-se i finalitzar en el període comprés entre el 15 de juny i el 19 de setembre de 2021.

Selecció participants

La selecció la realitzarà Labora entre persones que complisquen els següents requisits:

· Persones desocupades menors de 30 anys

· Inscrites en LABORA amb el CNO d’Auxiliar d’Informació.

· Graduat en Educació Secundària Obligatòria

· Permís de conduir de tipus B.

A més, tindran prioritat aquelles persones que hagen acreditat davant LABORA un nivell mínim de B1 d’anglés, francés, alemany o italià i major permanència en desocupació. Més informació sobre el programa a consultar ací

Les persones treballadores seran seleccionades per LABORA entre les quals complisquen els requisits exigits, i les contractacions seran efectuades pels ajuntaments corresponents. Les retribucions seran les que cada ajuntament dispose per al seu personal auxiliar.

Per a coordinar el Pla de formació s’ha realitzat una reunió en la qual han participat l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, Labora, Turisme Comunitat Valenciana i la Policia Local dels municipis amb platja. Les persones contractades rebran un curs en línia i presencial de 25 hores. L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències s’encarregarà d’establir les instruccions, impartir els mòduls de formació i facilitar els mitjans materials al personal seleccionat per a l’acompliment de les seues funcions.

Aquest programa forma part de les mesures que s’estan impulsant des de Labora per a continuar oferint noves oportunitats d’ocupació a la joventut i s’efectuarà en coordinació amb l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i Turisme Comunitat Valenciana. Aquestes subvencions, que distribuiran un import pròxim als 4,5 milions d’euros, són finançades per la Unió Europea a través dels fons REACT-UE en resposta a la pandèmia COVID-19.

Dels 71 municipis de la Comunitat Valenciana que compten amb platja litoral o continental, 32 es troben a València, 19 a Castelló i 20 a Alacant. Cada consistori disposarà d’un número mínim de 2 auxiliars i la resta del personal del qual podran disposar s’assigna en funció de criteris com els quilòmetres de costa, el pes poblacional, les places hoteleres, el número de llavapeus o els trams de passarel·les.

D’aquesta manera, la ciutat de València comptarà amb un número total de 68 auxiliars, mentre que Alacant disposarà de 42 i Castelló de la Plana 17. Altres localitats costaneres que comptaran amb un nombre important d’auxiliars seran Benidorm amb 58, Dénia 42, Cullera amb 38, Peníscola 37, Oropesa 34, Gandia i Oliva 33.

Aquesta actuació es posa en marxa després dels bons resultats de les mesures posades en marxa l’any passat, així com pel bon acolliment per part dels ajuntaments i de les persones usuàries. Encara que les xifres diàries de la pandèmia estiguen millorant, encara evidencien la necessitat de mantindre mesures restrictives. D’altra banda, en oferir aquests contractes a menors de 30 anys es persegueix l’objectiu de reduir l’alta taxa de desocupació del col·lectiu juvenil, que si ja era especialment elevada en els últims anys s’ha vist agreujada encara en major mesura a causa de la pandèmia COVID-19.