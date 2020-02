Labora i el SEPE presenten el projecte de la nova oficina de Meliana

Connect on Linked in

Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i el SEPE, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, han presentat a Meliana el projecte de les noves oficines que acolliran els serveis de les dos entitats al municipi. Projecte que ha redactat l’estudi C+g técnica. El nou edifici s’ubicarà en una parcel·la municipal de prop de 500 m2 ubicada al c/ Salvador Giner, i el cost es finançarà amb la subvenció de 761.280 € concedida al seu dia pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Com resaltava l’alcalde, Josep Riera: “per a Meliana és molt important poder donar continuïtat a la presència d’aquests serveis supramunicipals que fa més de 30 anys que estan a Meliana, i fer-ho en les millors condicions tant per als treballadors i les treballadores com per a les nombroses persones de la comarca que en fan ús”. Així, l’Ajuntament ha facilitat un solar molt ben ubicat, pròxim a l’estació del metro i les parades de l’autobús, però també del carril bici de l’Anell Verd metropolità. A més, es troba envoltat de zones verdes i a la vora del polígon de la Closa, una zona on també s’han habilitat espais per a l’aparcament.

L’acte va comptar amb la presència del secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu; el director provincial del SEPE, Pere Beneyto; la directora general de Planificació i Serveis de Labora, Eva Hernández; i diferents tècnics i representants dels dos serveis, dels agents econòmics i socials i dels diferents ajuntaments de l’àmbit de referència de l’oficina.

Així, Enric Nomdedéu, responsable autonòmic, explicava: “el nou model del servei valencià d’ocupació i formació s’ha redefinit per adaptar-lo a les noves necessitats que hui està exigint el context socioeconòmic de manera canviant i constant, per tal que siga un servei més humanitzat amb un seguiment més personalitzat, que siga punt de trobada d’experiències, de demandes i ofertes, que siga encara més útil en la seua finalitat”. Uns objectius que van ser reforçats amb l’exposició del nou servei Labora per part de l’assessor Joan Sanchis.

D’altra banda, Pere Beneyto, responsable del servei estatal a València, incidia: “aquest projecte és fruit de la col·laboració entre les tres administracions i una aposta per a abordar encara millor dos temes molt importants com ara l’ocupació i la formació, però també tot el sistema de prestacions socials i laborals que donen cobertura a la ciutadania”. En aquest sentit, es planteja un edifici funcional, eficient, amable, lluminós, integrat en l’entorn, que convida a estar-hi.

En aquest sentit, la coordinadora del projecte tècnic, Virginia Corominas, va presentar els aspectes més destacables de l’edifici que han plantejat, que ha tingut en compte la versatilitat dels espais, l’atenció personalitzada i la privacitat, els espais comuns, les sales per a treballs grupals, la diferenciació dels espais d’atenció als espais més administratius i de funcionament intern; i aspectes innovadors pel que fa a l’eficiència energètica de l’edifici, l’accessibilitat o la integració amb l’entorn, per exemple amb el plantejament d’una coberta verda.

Ara s’iniciaran els tràmits administratius per a la licitació i l’adjudicació de les obres, que està previst que s’allarguen uns sis mesos, amb la qual cosa les obres podrien començar l’últim trimestre de l’any.