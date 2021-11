Print This Post

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua va inaugurar ahir el curs acadèmic 2021-2022 en el transcurs d’un acte celebrat en el monestir de Sant Miquel dels Reis, on es va destacar la diversitat d’actuacions desplegades per la institució al llarg de l’últim any en matèria de normativa lingüística i onomàstica, relacions amb altres institucions i entitats, i foment de l’ús del valencià. La inauguració del curs, va comptar lectura de la memòria a càrrec de Verònica Cantó, secretaria de l’AVL, la conferència inaugural del poeta Josep Piera i el discurs del president de l’AVL, Ramon Ferrer.

El nou curs coincideix amb la tornada a la presencialitat de l’acte i amb la consecució de la paritat entre hòmens i dones en el claustre acadèmic.Ramon Ferrer, president de l’AV

Entre els assistents a l’acte estava Ruben Trenzano, director general de Política Lingüística qui va destacar la importància de l’AVL

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua que enguany acompleix vint anys, celebrarà en 2022 eleccions a la Presidència i a la resta de càrrecs de la Junta de Govern. En este sentit, Ramon Ferrer, que ja no pot optar a la reelecció.

L’Acadèmia és ens imprescindible per a la llengua i per als seus usuaris.