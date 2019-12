L’Acadèmia Valenciana de la Llengua valora l’any acadèmic molt positivament

Connect on Linked in

Ja estan treballant en nous projectes que dur a terme el pròxim any.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha fet un balanç positiu de tot l’any acadèmic treballat a pesar de la pèrdua de Carme Miquel. El 2019 ha girat entorn de les diferents campanyes com ‘El valencià, sempre amb tu’ o la d’‘Un xiquet, un còmic’, també han destacat les activitats que s’han realitzat al llarg de l’any com el curs de llengua valenciana per a estrangers el Congrés Internacional de Sant Vicent Ferrer o el lliurament de les màximes distincions. Ramon ens ha desvetlat la pròxima escriptora per a l’any vinent.

El gran treball que es fa des de dins de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua fa que es fomente la cultura i la llengua valenciana.

I és que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua viu per al…

Nosaltres, els desitgem que seguisquen exercint aquesta tasca tan important i enriquidora.