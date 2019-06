L’activitat de la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València es trasllada a les sales Iturbi i García Navarro

Print This Post

L’activitat programada durant el mes de juliol a la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València, es trasllada a les sales Iturbi i García Navarro, a causa d’un despreniment d’una part del sostre de la sala, ocorregut en la matinada de hui. Un equip tècnic està estudiant les causes de dit despreniment, que segons les primeres observacions i deduccions tècniques, no tenen res a veure amb les causes que originaren els incidents ocorreguts el passat novembre a la Sala Iturbi.

Des de fa mesos el Palau de la Música va posar en marxa la licitació per a intervindre en el sostre de l’auditori, licitació que està a punt de resoldre’s. La reparació dels desperfectes es durà a terme en quant es resolguen els tràmits tècnics i administratius que ja estaven en marxa.

D’esta manera, la programació de la Sala Rodrigo es mantindrà a la Sala Iturbi i García Navarro, en concret els concerts del XXIII Festival de Jazz València en juliol, dels dies 4 (NES), 5 (Melissa Aldana), 6 (Perico sambeat’s Electric Bath Ensemble), 7 (Jazztjans amb xiquets), 11 (Albert Palau’s Flight Mode Quintet / Vicente Espí Cuarteto Espiral), i 23 (Coral Santa María del Mar).