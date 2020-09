L’activitat del Palau de Congressos de València avança amb les màximes garanties

Connect on Linked in

El Palau de Congressos de València reprén l’activitat començant a albergar esdeveniments en les seues instal·lacions

“Després de la implantació dels protocols i mesures de seguretat en tots els àmbits d’actuació, el Palau de Congressos de València reprén l’activitat començant a albergar esdeveniments en les seues instal·lacions”, segons ha explicat el president del Palau i regidor de Turisme, Emiliano García, qui amb motiu de la seua reobertura ha mantingut una trobada amb el personal d’este recinte en el qual s’han abordat les perspectives i nous reptes que es presenten en el futur més pròxim per al recinte congressual.



El regidor Emiliano García ha destacat que “el Palau de Congressos de València, després d’adequar l’edifici a les circumstàncies actuals, ha celebrat amb èxit importants trobades est estiu, en els quals ha posat en marxa tots els procediments de seguretat implantats: protocols de neteja i higienització, ús de senyalística per a control de fluxos de circulació, distàncies de seguretat en punts clau i informació sobre les mesures adoptades, distribució de dispensadors de gel hidroalcohòlic i Punts d’Higiene, servici de restauració individualitzat, etc. Així mateix, ha recalcat “la capacitat dels seus auditoris i el compromís de l’equip per la creació d’un entorn segur han sigut la clau perquè els organitzadors troben en este espai, la possibilitat de complir amb els aforaments i els distanciaments socials indicats per les autoritats sanitàries”.



En paraules de Manuel García, President de la Fundació Iberian Livemed Institute en col·laboració amb Livemed Ibèria i organitzador del “Programa d’Actualització en Atenció Primària per a Medicina Familiar i Comunitària, celebrat recentment en el Palau, “les instal·lacions del Palau són les ideals per a les circumstàncies que estem travessant. Els assistents han pogut assistir en condicions de seguretat a les sales i en els descansos, i per tant, complir amb les expectatives que teníem”.



Emiliano García no ha volgut desaprofitar l’ocasió per a ressaltar l’“excel·lent treball realitzat per l’equip del Palau de Congressos, que durant el període de confinament ha treballat al costat dels aliats estratègics per a tindre Un Palau Preparat, establint els procediments d’actuació que permeten als clients la celebració de trobades en un marc de seguretat regit per les recomanacions i els criteris que han anat marcant les autoritats i el sector”.



A més, en este temps s’han desenvolupat projectes innovadors, com el grup de treball ODS que promou el compromís sostenible en la celebració d’esdeveniments o noves solucions amb una potent base tecnològica, per a esdeveniments virtuals o híbrids que permeten continuar realitzant esdeveniments davant les noves condicions de restriccions en aforaments o desplaçaments. La Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (SEMFYC), per exemple, davant la situació epidemiològica produïda pel Covid-19, ha decidit reinventar el seu congrés nacional i aprofitar esta plataforma de streaming per a la celebració del XL Congrés de la SEMFYC, en el qual participaran 25 ponents i tindrà lloc este mes de setembre.



Malgrat la incertesa general en el sector, l’equip comercial no ha cessat en la seua obstinació d’atraure nou negoci a la ciutat de València i durant este estiu s’han tancat 6 nous congressos i convencions i s’han donat d’alta 33 expedients, presentant-se 7 noves candidatures d’esdeveniments. A més, si les circumstàncies ho permeten, l’agenda del Palau té confirmats 15 esdeveniments fins a final d’enguany.



“El treball realitzat per l’equip i els nostres col·laboradors estratègics”, comenta Sylvia Andrés, directora general del Palau, “ha fet possible unir al factor experiencial dels assistents la confiança de trobar-se en un entorn segur. Esta és la base per a continuar construint un futur amb una nova manera de fer esdeveniments, basats no sols en l’experiència, innovació i tecnologia, sinó també en la seguretat”.