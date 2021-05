L’activitat física, els hàbits saludables i la sostenibilitat centren la participació de la ciutadania en la represa de la seua intervenció als plens municipals

Connect on Linked in

Els plens municipals han représ la intervenció de la ciutadania amb la lectura de les seues consultes enviades al correu de Participació

L’Ajuntament de Paiporta, a través de la iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana, ha posat en marxa una nova fórmula per a la intervenció de la població paiportina en el darrer ple municipal, celebrat el passat dijous.

La regidora de Participació, Esther Torrijos, ha assenyalat la dificultat a l’hora de trobar referències d’altres municipis, “perquè com que no és una obligació contemplada a les normes locals, en són pocs els que han posat en marxa aquest procediment”, ha matisat l’edil. No obstant això, davant l’allargament de la pandèmia, des de l’àrea s’ha buscat una fórmula per a tornar a donar la paraula en els plens a la ciutadania ja què, malgrat que els paiportins i paiportines encara no poden assistir presencialment als plens, “és desig d’aquesta corporació continuar millorant en qualitat democràtica, en aquest cas tornant a donar la paraula a la ciutadania perquè intervinga”.

Així doncs, les persones interessades poden realitzar les seues consultes en el torn de precs i preguntes, en finalitzar el ple, a través de l’enviament de les seues qüestions al correu electrònic participacio@paiporta.es. Torrijos ha recordat que els canals de comunicació i participació amb el consistori han sigut fluids, a través del portal de participació, l’app, el correu electrònic, etc. Ara, aquest nou canal se’n suma com un més, de manera temporal.

Dels cinc precs i preguntes que marquen el nombre màxim d’intervencions per ple, les propostes sobre punts de trobada en espais sostenibles per a practicar activitats d’oci i temps lliure, la implantació de parcs de cal·listènia, circuits de bicis o pistes de patins han centrat l’interés ciutadà. L’altra qüestió plantejada ha estat la preocupació sobre l’assetjament escolar.

La regidora de Participació ha explicat el funcionament del procediment abans de donar lectura als precs i preguntes, als quals han respost els regidors de Medi Ambient,