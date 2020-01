L’ADL d’Alfafar incorpora a un nou agent d’ocupació i desenvolupament local

Print This Post

L’Agència de Desenvolupament Local (ADL) d’Alfafar ha incorporat a un nou agent d’ocupació i desenvolupament local a la seua plantilla. La seua contractació com a funcionari interí ha sigut possible gràcies al programa de subvencions EMSA01 2019, concedida pel Servei Valencià d’Ocupació i Formació (Labora), amb un finançament del 50%.

Amb la seua incorporació, l’ADL d’Alfafar suma un nou valor afegit per a planificar accions estratègiques en les àrees d’ocupació, formació per a l’ocupació i comerç i emprenedoria, que constitueixen els principals pilars del desenvolupament local.

En aquest sentit, l’Ajuntament continua apostant per la promoció de l’ocupació amb una millora dels serveis de la seua Agència de Desenvolupament Local en matèria d’assessorament sobre ocupació i formació, així com en altres intervencions i projectes per a la promoció econòmica i la dinamització del teixit empresarial d’Alfafar.