L’ADL d’Almussafes presenta la seua oferta formativa per a 2020

L’agència impartirà enguany cursos per a aprendre a conduir vehicles industrials, per a l’obtenció de la targeta professional del metall i de manipulació d’aliments



El període d’inscripció per a les convocatòries del primer trimestre, que novament seran completament gratuïtes, ja està obert a través de Portalemp, on pot accedir-se a tota la informació



Les persones d’Almussafes interessades en l’obtenció de la Targeta Professional del Metall, el certificat de conducció de Vehicles Industrials o el carnet de Manipulació d’Aliments ja poden inscriure’s gratuïtament en les convocatòries plantejades per l’Agència de Desenvolupament Local (ADL) per al primer trimestre de 2020. Les sol·licituds han de fer-se a través de Portalemp (http://ocupacio.almussafes.org/) i els cursos, excepte la part pràctica del de Vehicles Industrials, s’impartiran en el Centre Cultural. Per a més informació pot contactar-se amb l’ADL.



L’Ajuntament d’Almussafes acaba de publicar el calendari anual dels cursos de formació que impartirà a través de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL). L’oferta de tallers que s’oferiran durant aquest 2020 abasta fins a tres programes diferents: el Curs de la Targeta Professional del Metall, el de Vehicles Industrials i el que capacita per a l’obtenció del carnet de Manipulació d’Aliments.



“Es tracta de tres dels certificats més demandats per les empreses situades en els nostres polígons industrials i des de l’executiu municipal, fidels al nostre compromís de suport al teixit econòmic, i convençuts que suposen un valor afegit per a accedir a una ocupació en una d’aquestes companyies, proposem a la ciutadania que es matricule per a millorar el seu curriculum vitae”, afirma l’alcalde, Toni González.



Aquest trimestre, el curs de la Targeta Professional del Metall (TPM) s’impartirà en dos torns diferents. El primer s’ha programat per als dissabtes 8, 15 i 22 de febrer de 8 a 15 hores i el segon per als dies 17, 18, 19 i 20 del mateix mes de 9 a 13 hores. Per part seua, el curs de Vehicles Industrials es desenvoluparà en dues sessions, una teòrica i una altra pràctica. La teòrica serà el dilluns 2 de març de 9 a 14 hores i la pràctica, que serà en una fàbrica del polígon, just un dia després, el 3 de març. Amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge, aquesta segona fase es durà a terme en dos grups diferents, un al matí i un altre a la vesprada.



Finalment, i donat l’èxit d’assistència obtingut en les últimes edicions, l’ADL ha decidit renovar la seua aposta pel Curs de Manipulació d’Aliments, una formació que en aquesta ocasió està previst que s’oferisca el pròxim dilluns 10 de febrer de 9 a 14 hores. Tant aquesta com les altres dues formacions plantejades per l’Ajuntament d’Almussafes tornaran a impartir-se en el segon i en el tercer trimestre de l’any, “demostrant que tenim una estratègia a llarg termini de suport a les persones demandants d’ocupació a les quals volem acompanyar en el seu camí”, destaca el primer edil.



Les inscripcions per a tots els cursos poden realitzar-se ja a través de Portalemp, l’eina del consistori que centralitza tots els serveis relacionats amb l’ocupació a la qual pot accedir-se a través de la pàgina web http://ocupacio.almussafes.org/. Per a formalitzar les matrícules, que són totalment gratuïtes per a les persones empadronades, és necessari estar registrat en el portal. La celebració dels cursos, que tindran la sala de conferències del Centre Cultural com a seu, està subjecta al nombre total d’inscripcions rebudes.