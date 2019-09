L’ADL reprén les formacions a comerciants amb la comunicació digital per a la venda

Connect on Linked in

Al voltant de 25 comerciants han conegut les claus per a millorar l’impacte dels seus missatges a través de la comunicació digital per a la venda

El curs, que s’ha celebrat el dilluns 16 de setembre en el Saló de Plens de l’Ajuntament, s’ha emmarcat en els cursos organitzats per l’Agència de Desenvolupament d’Alfafar (ADL) i la Cambra de Comerç de València.

La jornada va comptar amb més de 25 comerços, persones autònomes i emprenedores, d’Alfafar i municipis veïns, per a conéixer els pilars de la comunicació estratègica i la seua utilització en la gestió comercial.

De la mà de Vanessa Pérez, consultora de màrqueting i estudis de mercat, les persones assistents han pogut establir les diferències entre un pla de comunicació digital i una estratègia mitjà social, així com el procés d’adaptació d’aquestes metodologies al model de gestió d’un comerç de proximitat.

A més, la Cambra de Comerç de València ha aprofitat per a posar a servei dels assistents el diagnòstic de punt de venda o el coaching digital, oferits per l’entitat de forma gratuit

El calendari formatiu de 2019 per a comerciants contempla diferents jornades i tallers relacionats amb el màrqueting, la comunicació digital i l’atenció al client, des d’un punt de vista innovador que permeta millorar els avantatges competitius del comerç de proximitat.