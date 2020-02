L’AECC de l’Alcúdia recapta fons per a la investigació del càncer

Print This Post

Ho ha fet a través d’un curs de cuina impartit per Pere Gómez.

L’Associació en Contra del Càncer de l’Alcúdia hi ha organitzat un any més un curs de cuina en benefici de l’associació. La primera sessió va comptar amb el cuiner Pere Gómez on els i les alumnes van aprendre a preparar una ensalada de pollastre, guacamole i quicos, i un pastisset de carabassa a un pot.

El curs va tindre molt bon acolliment en aquesta primera sessió on tots els fons recaptats van destinats a la investigació del càncer. La segona sessió serà el pròxim 27 de febrer de 19.00h a 21.00h i cal inscripció prèvia.