L’Aeroport de València acull la primera exposició sobre la protohistòria del Sant Calze de la Catedral de València

La terminal de València rep la primera mostra d’una sèrie d’exposicions entorn del Sant Calze de la Catedral de València amb la presència de Sr. Joaquín Rodríguez Director Aena-Aeroport de València, Carmen Rossi Jefa Departament Administració d’Aena-Aeroport de València, Sr. Bartolomé Nofuentes López Presidente de la Comissió d’Assumptes Europeus EUMAHS de Brussel·les (Bèlgica) , Sr. José María Chiquillo – President Internacional Xarxa Focal Point UNESCO Ruta de la Seda, Sr. Enrique Senent Sales – Presidente Associació Cultural El Camí del Sant Greal, Sr. Jesús Gimeno Peris – Secretario Associació Cultural El Camí del Sant Greal.

Entre els assistents es trobaven:

Sra. Paz Navarro -Editora Sargantana, Sr. Juan Benito Rodríguez Manzanares – Gran Maestre Mayor Reial orde Poètic Literària Juan Benito, Sr. Rafael Puchades Dolz – Presidente Germanor del Sant Calze del Sopar de València, Alicia Palazón – Directora Continguts Aula Greal València, Sr. José Luis Caras – President Casa de Melilla a València, Lynne Lamantia -Directora Valtentravel, Sr. Ricardo Lequerica Llopis – Presidente Associació Amics del Camí de Santiago Comunitat Valenciana.

L’exposició narra la història de la relíquia més buscada de l’Edat mitjana occidental a través de cinc panells i tres vitrines exposats en l’Aeroport de Manises. El relat conta tot allò que durant centúries ha envoltat a un dels grans mites de la humanitat, el Sant Greal.

És un treball que conceptualment es fonamenta en la investigació presentada en el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de València per la Dra. Ana Mafé García, vicepresidenta de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal.

Aquesta associació d’àmbit nacional treballa per a consolidar a Espanya com un dels llocs més importants del món quant a les peregrinacions. En aquesta ocasió ha unit sinergies amb un gran equip de professionals disposats a difondre -des de la mirada de la Història de l’Art- un dels secrets millor guardats, el lloc on se situa el Sant Greal.

Don Joan Carlos Bermejo Cejudo és el Comissari de l’Exposició Internacional del Sant Greal i la Dra. María Gómez Rodrigo és l’artista plàstica internacional que millor ha sabut expressar el relat de la protohistòria de la sagrada relíquia. La seua mirada és imprescindible per a comprendre la magnitud de la peça.

El primer panell narra visualment la història de l’objecte conegut com a Sant Calze de la Catedral de València, el Sant Greal de les llegendes artúriques. Comença amb un pergamí mostrant el que va poder ser l’últim Pésaj (Pasqua en hebreu) de Jesús a Jerusalem. Cadascuna de la imatges segueix la petjada artística que ha anat deixant en diferents llocs i suports l’estampa del Sant Calze.

El segon panell és una mirada directa a l’objecte des de diferents tècnica i estils, però amb el denominador comú de la seua creadora, la Dra. María Gómez Rodrigo.

El tercer panell mostra els diferents llocs que conforma el Camí del Sant Greal. Jerusalem, Roma, Nàpols, Sant Joan de la Penya, Saragossa, Terol i València.

El quart panell assenyala on se situa en l’actualitat el Sant Greal. És una imatge digital de la Capella del Sant Calze de la Catedral de València realitzada pel fotògraf Guillermo Aguilar.

El cinqué panell mostra els resultats més rellevants de la investigació duta a terme per la Dra. Ana Mafé García. És una breu introducció a l’estudi de la tesi on es mostra la catalogació arqueològica de la peça i la seua base científica. El seu nom és Kos Kidush Esther – València, 2018.

Les vitrines mostren diferents objectes. En la principal s’exhibeix una rèplica del Sant Greal elaborada per l’orfebreria Piró. En una altra la composició física d’aquest magnífic calze per a ensenyar que la vertadera relíquia respon únicament al got superior del Sant Calze. L’última vitrina mostra documents i estudis del segle passats referents a la relíquia.

Aquesta exposició és l’avantprojecte a una gran exposició internacional programada per al 2021, que recorrerà ciutats a Europa, Àfrica i els Estats Units. El Sant Calze de la Catedral és un objecte litúrgic que va més enllà de la dimensió material, és un objecte que ha unit cultures i religions dins d’una història apassionant plena de capítols que van més enllà del culte actual en la Capella del Sant Calze de la Catedral.

COMITÉ CIENTÍFIC I ORGANITZATIU

Dra. Ana Mafé, Directora – Coordinadora General Exposició Internacional

vicepresidenta Associació Cultural El Camí del Sant Greal

Dra.María Gómez Rodrigo,Directora Relat Històric i Representacions Artístiques, Professora Departament Història de l’Art de la Universitat de València

Juan Carlos Bermejo Cejudo, Comissari Exposició Internacional, JCB Conservació

Roch Payet, Consultant en conservation préventive, França

PIRÓ ORFEBRES, Rèplica del Sant Calze

DB DIGITAL BRAND, Muntatge i construcció dels elements de l’Exposició

Raúl Membrives – Producció

Jose Cuñat, Vicente Navarro – Relaciones amb els Mitjans

Guillermo Aguilar – Fotògraf