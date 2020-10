L’aforament del cementeri de l’Alcúdia es podrà seguir en directe

Connect on Linked in

A través d’una Aplicació informàtica es farà el control d’aforament que es podrà veure a una pantalla situada a la porta del cementeri i també a la portada de la web municipal



El control d’aforament és una de les mesures principals de l’operatiu que ha dissenyat l’ajuntament de l’Alcúdia per a garantir la seguretat de veïns i veïnes de cara a la celebració de Tots Sants, i que es posa en funcionament des de dimarts 27 d’octubre fins a dilluns 2 de novembre, tots els dies amb el mateix horari: de 9 del matí a 6 de la vesprada.

A través d’una APP dotada d’un comptador, els membres de Protecció Civil comptaran tant les entrades com les eixides del personal, i així els veïns podran saber la ocupació real en la pantalla situada a la porta o des de les seues cases, -perquè l’aplicació estarà connectada a la portada de la web municipal www.lalcudia.com– i decidir si volen anar en eixe moment o esperar que estiga més desocupat. L’aforament màxim, segons les directrius que marca Salut Pública, podria ser de fins a 1.000 persones, però s’ha marcat en 500 per extremar la seguretat.

A més de les normes que tots coneguem, com la obligació de dur la mascareta en tot moment o les distàncies interpersonals que cal mantenir, altres normes que haurà de guardar el veïnat alcudià són:

El temps màxim de permanència dins del cementeri és d’ 1 hora

Els grups familiars deuen ser d’un màxim de 3 persones

Quan s’estiga netejant o posant flors en una làpida, no es podrà actuar en làpides del mateix tram (columna) o de trams adjacents (en les columnes dels costats)

El operatiu organitzat per l’ajuntament alcudià va començar ja fa uns dies, amb l’adequació i senyalització de la zona d’aparcament per part de la Policia Local, i la poda, neteja i plantació de crisantems per part de l’equip de jardineria municipal, la pintura dels murs i jardineres i la neteja a fons de totes les instal·lacions. A més, durant els 7 dies que dura l’operatiu, un equip de neteja estarà al cementeri durant tot l’horari d’obertura, per tal de desinfectar escales, graneres, poals i tots aquells elements d’us comú.