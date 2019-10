Connect on Linked in

L’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) subvenciona un projecte de l’Àrea d’Energia del Consorci de la Ribera per al desenvolupament d’edificis intel·ligents a la comarca de la Ribera.

La idea principal del projecte SMART BUILDING CPI és utilitzar el procediment de Compra Pública d’Innovació (CPI) per a estimular la creació de clústers innovadors que milloren la competitivitat de les empreses i de les autoritats locals de la comarca de la Ribera de Xúquer.

El projecte SMART BUILDING CPI pretén impulsar el desenvolupament de tecnologia i/o solucions innovadores i la seua posada massiva en el mercat en el camp dels anomenats edificis intel·ligents o smart buildings. Aquests edificis seran aquells que actuaren com la unitat bàsica o hub energètic per a la consecució d’un territori sostenible energèticament, per la integració de les següents components:



Criteris d’eficiència energètica cap a edificis de consum d’energia quasi nul·la (Nearly Zero-Energy Buildings, o NZEB);

Producció d’energia renovable de forma distribuïda i local, així com;

Estacions de càrrega/descarrega per al subministrament a la mobilitat sostenible.



L’àrea d’Energia del Consorci de la Ribera i l’Ajuntament d’Alzira seran els encarregats d’implementar el present projecte, que es durà a terme durant 2019-2020 i contribuirà al disseny innovador i construcció del nou edifici de la policia local d’Alzira.



El projecte s’orientarà a la preparació, disseny i llançament d’un procediment de compra pública d’innovació per a la construcció d’aquest edifici municipal d’Alzira, conjuminant els criteris de nearly zero-energy building, la producció d’energia renovable i que permeta, sempre que siga possible, la interacció del vehicle elèctric en manera de càrrega/descarrega com a element d’acumulació d’electricitat, i factor de sostenibilitat de la xarxa de distribució d’electricitat.



Aquesta actuació està subvencionada per la Agència Valenciana de la Innovació a través de les ajudes en matèria d’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació per a la millora del model productiu per a l’exercici 2019-2020.