L’Agència Valenciana d’Emergències estudia un pla d’acció per a reforçar la seguretat a les platges i combatre els ofegaments

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, s’ha reunit amb responsables de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (Avsre) amb l’objectiu d’estudiar i dissenyar un Pla d’Acció encaminat a reforçar la seguretat a les platges i combatre els ofegaments.

Bravo ha destacat que “la col·laboració amb els ajuntaments costaners en aquest Pla d’Acció resulta fonamental per a aconseguir unes platges segures”, i ha afegit que les mesures impulsades tindran com a objectiu disminuir el nombre de persones mortes per ofegament i conscienciar a la ciutadania de la importància de respectar i seguir les normes de seguretat establides”.

La Comunitat Valenciana porta dos anys consecutius (2019 i 2020) encapçalant el rànquing estatal en el nombre d’ofegaments en espais aquàtics (platges, rius, piscines, etcètera), segons dades de la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme. Catalunya o Andalusia, comunitats amb més població i més quilòmetres de costa, van registrar en 2020 menys persones mortes per ofegament, 42 i 48, respectivament, enfront de les 61 de la Comunitat Valenciana.