L’Agenda Alzira 2022 difon el patrimoni històric i artístic a través de 180 pàgines, 170 imatges i textos dels experts Montagud, Pastor i Lairón

L’arxiver municipal, Aurelià Lairón, i l’alcalde, Diego Gómez, presenten la publicació al Saló Noble

Té un preu de 10 euros i se n’han editat 400 exemplars, dels quals ja hi ha reservats més de 300

L’arxiver municipal d’Alzira, Aurelià Lairón, i l’alcalde, Diego Gómez, han presentat este matí al Saló Noble de l’Ajuntament l’Agenda de 2022. Una iniciativa impulsada per l’Arxiu Municipal amb l’objectiu de donar a conéixer entre la població el patrimoni històric i artístic de la ciutat. «L’Agenda completa un flux de comunicacions amb la ciutadania al voltant de la nostra història i de les nostres celebracions que es va iniciar fa vint-i-cinc anys, amb una iniciativa de l’exregidor i bon amic Josep Lluís Andrés, que es materialitzà aleshores en la confecció d’un calendari municipal que, precisament ara, ha complit un quart de segle», ha explicat Lairón a la presentació. L’arxiver ha excusat l’absència de la regidora de Patrimoni cultural i Turisme, Isabel Aguilar, que ha impulsat la realització de l’agenda, ha indicat.

Es tracta d’una publicació que ha estat enquadernada artesanalment, en cartoné, i que consta de 180 pàgines. «S’estructura, diguem-ho així, en 12 capítols, un per cada mes de l’any, que tracten sobre la ciutat i el seu riu, el cinturó emmurallat, la Casa Consistorial, l’església de Santa Caterina, els Casalicis de l’antic Pont de Sant Bernat, la plaça Major, el Gran Teatre, la Muntanyeta del Salvador i el Santuari de la patrona, la vall de la Murta i el seu monestir, la vall de la Casella i les festes falleres i les solemnitats de la Setmana Santa», detalla Lairón.

La portada de l’Agenda reproduïx en una «magnífica fotografia de Pepe Carrillo, Niclas el retaule que presidix esta Sala: el de sant Silvestre, de tanta significació en la història local i més ara, quan s’acosten les festes nadalenques». En l’interior hi ha 170 il·lustracions, gravats i fotografies, moltes d’elles realitzades per Luis Costa, treballador adscrit a l’Arxiu, que s’ha encarregat de la part gràfica, i algunes d’elles són imatges aèries, fetes amb dron, comenta l’arxiver. Les imatges s’acompanyen de textos elaborats pel professor Bernat Montagud, per l’estudiós Rubén Pastor i pel mateix arxiver d’Alzira, Aurelià Lairón.

L’Agenda Alzira 2022 té un cost de 10 euros. Se n’han editat 400 exemplars, dels quals ja se n’han reservat més de 300. Es pot adquirir a l’Arxiu Municipal fins a esgotar-ne les existències, ha indicat Aurelià Lairón.

L’alcalde, per la seua part, ha destacat la qualitat de la publicació: «És una agenda per a col·leccionar, un llibre de capçalera, on poder consultar la riquesa del patrimoni històric, cultural i natural d’Alzira, amb textos molt acurats i enriquida amb moltes imatges. És un magnífic regal per a Reis, per a gaudir de ser alzirenys. És una publicació que dona prestigi a la nostra ciutat, i a l’any 2022, en el qual som capital cultural valenciana».

«Donem compte, a través de les seues pàgines, dels primers indrets habitats al nostre terme municipal a través dels documents gràfics i dels testimonis que tenim, i també de les petjades de les èpoques romana i musulmana». Es fa també referència a «la conquesta de Jaume I i la incorporació de la vila d’Alyazirat a la civilització cristiana occidental, així com dels espais vinculats a l’Edat Mitjana, a l’època foral, a l’Edat Moderna i a l’Edat Contemporània», assenyala.

L’arxiver ha aprofitat la presentació per a fer una reflexió al voltant de l’agenda: «Quan vegen la quantitat de monuments, d’espais que formaren part del nostre patrimoni historicoartístic que, dissortadament, per mil i una circumstàncies, no els tenim ja, ens adonarem de la pena de no conservar-los. Esglésies, convents, ermites, ponts, edificis públics… Que d’haver perviscut, ara mateix contribuirien a donar una altra imatge d’Alzira i també, cal dir-ho, dels alzirenys, perquè ja se sap que qui perd els orígens perd la identitat, i un poble que no cuida, respecta i aprofita el seu patrimoni… Ja se sap».

L’agenda municipal naix amb la voluntat de continuar com a recurs per a la promoció del patrimoni i de la història d’Alzira entre la ciutadania, per a «donar a conéixer traços de la nostra història passada i recent». I, en este sentit, Lairón ha avançat que: «Ja treballem, tenim un grapat d’idees, en l’Agenda 2023, i seran benvinguts i arreplegats tots els suggeriments que ens puguen fer per a millorar esta primera. De segur que la següent serà millor i més completa que esta».