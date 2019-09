L’Agenda Jove de Tardor de Paiporta arriba amb 12 tallers i cursos gratuïts

Teatre, lettering, cuina, disseny, impressió 3D, mediació, ball i lluita contra la violència masclista, en el programa de la Regidoria de Joventut





La Regidoria de Joventut i Esports de l’Ajuntament de Paiporta posa en marxa l’Agenda Jove de Tardor, és a dir, la programació gratuïta per a joves al llarg dels pròxims mesos. L’oferta és variada i extensa, amb 12 tallers i cursos diferents entre les que hi ha teatre, ball, cuina, lettering, disseny gràfic, modelatge i impressió 3D, otakuvers, elaboració de pancartes i samarretes contra la violència de gènere o mediació en espais d’oci. La inscripció s’obri el pròxim 1 d’octubre i es pot formalitzar al poliesportiu municipal.

Totes les activitats de l’Agenda Jove van dirigies a persones entre els 12 i els 30 anys, tot i que n’hi ha algunes en què tenen preferència els i les joves entre 12 i 18 anys. Tot i això, si queden places lliures en aquestes propostes, entrarien les persones entre 18 i 30. El Centre Jove de Paiporta obsequiarà amb una agenda les primeres persones que s’apunten als tallers i formacions.

Algunes de les activitats programades donen continuïtat a anteriors convocatòries de l’Agenda Jove, com és el cas de les sessions de just dance, improvisació teatral, otakuvers o cuina. Altres s’incorporen per a aquesta tardor, com el disseny gràfic, el modelatge i impressió en 3D, la mediació en espais d’oci, o les que compten amb la col·laboració de la Regidoria d’Igualtat, com és el cas del taller de samarretes contra la violència masclista o de pancartes per l’eliminació de la violència cap a les dones per al 25N.

“Amb aquesta programació, volem donar resposta a les inquietuds de la joventut paiportina, amb una oferta variada, lúdica, educativa i enriquidora des del punt de vista de l’experiència personal, el creixement i la conscienciació”, ha explicat la regidora de Joventut i Esports, Marian Val. “Des de l’Ajuntament, animem a tota la gent jove a que s’apunte l’Agenda Jove de Tardor, o que s’acoste al Centre Jove a conéixer les activitats o proposar-ne de noves”, ha afegit Val.