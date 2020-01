L’agricultura valenciana es troba en una situació d’emergència

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El president de l’Associació Valenciana d’Agricultors a presentant el balanç agrari del 2019 al tradicional acte anual front als periodistes. La crisi de rendibilitat que ve arrossegant-se des de fa diversos exercicis s’ha vist recruada a nivells sense precedents, durant 2019 han coincidit les pitjors campanyes dels últims temps. Cristobal Aguado a volgut incidir en la situació d’emergència actual de l’agricultura. Son varis els punts amb els que s’ha trobat especialment preocupat.

Amb la informació que s’extrau d’aquest balanç, queda de manifest que és necessiten accions immediates, que el dia de hui no s’estan donant.

Com a traslladat l’associació, la situació es d’extrema gravetat si no s’actua immediatament. Les conseqüències més evidents es visibilitzen en l’envelliment rècord de la població agrària valenciana, per damunt dels 64 anys, la falta de relleu generacional, l’abandonament imparable de camps i el despoblament de les zones d’interior.