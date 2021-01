L’Agrupació de Falles de Burjassot llança el seu I Concurs Fotogràfic

Connect on Linked in

Les Falles de Burjassot continuen realitzant activitats de manera virtual perquè les seues Comissions continuen gaudint del món faller des de diferents perspectives. La situació sanitària actual ha fet que tant les Comissions com la pròpia Agrupació de Falles, es reinventen i ideen noves activitats que es poden desenvolupar amb tota seguretat.

Així, l’Agrupació de Falles ha llançat el seu I Concurs Fotogràfic que dóna l’oportunitat, a qualsevol persona censada en alguna de les comissions falleres de Burjassot, amb l’excepció dels membres del jurat, així com els delegats de l’Agrupació, de mostrar com veuen les falles del municipi, les seues curiositats i les seues imatges més belles. Les fotografies hauran de presentar-se per correu electrònic, concursofotograficoafb@gmail.com, i s’haurà d’indicar el seu títol a més de les dades de la persona que es presenta al concurs juntament amb el nom de la Falla a la qual pertany. El format serà JPEG i es podran fer arribar a la citada adreça de correu fins a l’11 de febrer.

Tal com han informat en les xarxes de l’Agrupació, el tema principal serà “Burjassot en Falles” en tots els seus àmbits: cultura festiva, indumentària, música, gastronomia, gent, etc. Cada participant podrà presentar 3 fotografies com a màxim, tant en color com en blanc i negre. No s’accepten fotomuntatges però sí correccions de llum, ombres… Les obres premiades, quedaran en propietat de l’Agrupació de Falles de Burjassot.

El primer premi del concurs serà una cambra instantània – Fujifilm Instax Mini 11, 62 x 46 mm, el segon premi, una foto impresa en cartó ploma de 20×20 cm i el tercer, un marc de fotos collage per a paret.

Des de l’Agrupació han assenyalat que la participació en el concurs suposa la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases i de la decisió inapel·lable del jurat. Aquestes bases poden consultar-se en el Facebook de l’entitat, Agrupació Falles de Burjassot.