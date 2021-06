L’Agrupació Musical Les Sitges de Burjassot ofereix el seu primer concert en el Dia Europeu de la Música

Connect on Linked in

Dissabte que ve 19 de juny se celebra el Dia Europeu de la Música i, per a commemorar-lo, l’Agrupació Musical Les Sitges tornarà a pujar-se a l’escenari de l’Auditori de la Casa de Cultura. Ho farà per a oferir el seu primer concert des que, al març de 2020, esclatara la pandèmia del coronavirus i tota la programació cultural haguera de veure’s suspesa.

El concert, molt esperat i amb tota seguretat molt emotiu, tindrà lloc a les 20h i encara que l’entrada per a gaudir del mateix és gratuïta, és necessari reservar invitació per qüestió de control sanitari i d’aforament. Les invitacions poden reservar-se en aquest ENLLAÇ.

La Banda Simfònica de la A.M Les Sitges prendrà l’escenari per a oferir al públic assistent un repertori basat en peces de caràcter festiu, popular i tradicional, totes elles per a celebrar que és el Dia Europeu de la Música i que hi ha moltes ganes de gaudir de la música en directe, i més, si està interpretada pels músics de les Sitges.